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Горячие фото Марины Бех-Романчук - нашей чемпионки, о которой говорит весь мир

Автор: Lite

25-летняя Марина Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике, чем заставила весь мир снова говорить о себе.

Почему снова? Потому что помимо того, что Марина часто становится лучшей спортсменкой нашей страны, ее справедливо признают одной из самых сексуальных легкоатлеток в мире!

Ее фото сводят с ума многих поклонников спорта. Однако не стоит "западать" на Марину, ведь ее сердце уже занято - она замужем за вице-чемпионом мира по плаванию Михаилом Романчуком.

Но красота ведь не имеет никаких границ, правда? Поэтому мы собрали самые яркие, страстные и горячие снимки молодой украинской звезды спорта из ее Instagram, которые точно порадуют вас.

Марина Бех-Романчук поражает красотой (фото: instagram.com/marynabekh)

Напомним, что Марина завоевала золотую медаль на соревнованиях в польском Торуне, показав результат 6,92 м в прыжках в длину.

Эмоциональный "золотой" прыжок украинки, в котором она показала лучший результат сезона в мире и стала чемпионкой – смотрите на видео:

Марина Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы

Ранее мы писали, что экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии и поведала, в чем секрет ее идеальной фигуры.

Также недавно соблазнительная Надя Дорофеева в необычном топе устроила постельный фотосет.

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