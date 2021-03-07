Горячие фото Марины Бех-Романчук - нашей чемпионки, о которой говорит весь мир

25-летняя Марина Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике, чем заставила весь мир снова говорить о себе.

Почему снова? Потому что помимо того, что Марина часто становится лучшей спортсменкой нашей страны, ее справедливо признают одной из самых сексуальных легкоатлеток в мире!

Ее фото сводят с ума многих поклонников спорта. Однако не стоит "западать" на Марину, ведь ее сердце уже занято - она замужем за вице-чемпионом мира по плаванию Михаилом Романчуком.