Гарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світ

25-річна Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики, чим змусила весь світ знову говорити про себе.
Чому знову? Тому що крім того, що Марина часто стає кращою спортсменкою нашої країни, її справедливо визнають однією з найсексуальніших легкоатлеток в світі!
Її фото зводять з розуму багатьох шанувальників спорту. Однак не варто "западати" на Марину, адже її серце вже зайняте - вона одружена з віце-чемпіоном світу з плавання Михайлом Романчуком.
Але краса жне має ніяких меж, правда? Тому ми зібрали найяскравіші, пристрасні і гарячі знімки молодої української зірки спорту з її Instagram, які точно порадують вас.
Марина Бех-Романчук вражає красою (фото: instagram.com/marynabekh)
Нагадаємо, що Марина завоювала золоту медаль на змаганнях у польському Торуні, показавши результат 6,92 м у стрибках у довжину.
Емоційний "золотий" стрибок українки, в якому вона показала найкращий результат сезону в світі і стала чемпіонкою – дивіться на відео:
Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи
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