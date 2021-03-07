RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Гарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світ

Автор: Lite

25-річна Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики, чим змусила весь світ знову говорити про себе.

Чому знову? Тому що крім того, що Марина часто стає кращою спортсменкою нашої країни, її справедливо визнають однією з найсексуальніших легкоатлеток в світі!

Її фото зводять з розуму багатьох шанувальників спорту. Однак не варто "западати" на Марину, адже її серце вже зайняте - вона одружена з віце-чемпіоном світу з плавання Михайлом Романчуком.

Але краса жне має ніяких меж, правда? Тому ми зібрали найяскравіші, пристрасні і гарячі знімки молодої української зірки спорту з її Instagram, які точно порадують вас.

Марина Бех-Романчук вражає красою (фото: instagram.com/marynabekh)

Нагадаємо, що Марина завоювала золоту медаль на змаганнях у польському Торуні, показавши результат 6,92 м у стрибках у довжину.

Емоційний "золотий" стрибок українки, в якому вона показала найкращий результат сезону в світі і стала чемпіонкою – дивіться на відео:

Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи

Раніше ми писали, що екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії і розповіла, у чому секрет її ідеальної фігури.

Також нещодавно спокуслива Надя Дорофєєва в незвичайному топі влаштувала постільний фотосет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України легкая атлетикакрасотачемпионка
Читайте також
Найкрасивіша на планеті: 53-річна Ніколь Кідман підірвала мережу "чесним" фото зі звичайного життя
Прогноз погоди