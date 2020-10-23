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Идеально на осень: Эмили Ратаковски показала трендовый макияж, который подойдет всем

Автор: Ольга Турчаникова

Модель порадовала подписчиков

Эмили Ратаковски умеет не только соблазнять провокационными выходами, но и вдохновлять на бьюти-эксперименты. Модель и бизнесвумен не так давно раскрыла секрет своей гладкой сияющей кожи. А теперь решила показать безупречный макияж, который отлично подойдет для осени.

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Эмили запостила пару кадров, на которых предстала крупным планом. Так что ее мейк-ап можно рассмотреть во всех деталях. Выполненный в теплых тонах, он отлично подойдет практически для всех типажей. А к тому же не требует никаких особых навыков. Итак, вооружаемся любимыми косметическими продуктами, и вперед!

Эмили обожает теплые оттенки (фото: instagram.com/emrata)

Первое, на что стоит обратить внимание – тон. Эмили идеально подобрала тональную основу, которая скрыла малейшие недостатки и освежила цвет лица. Глаза Эмили выделила с помощью коричневых теней: в складке верхнего века она растушевала более светлый оттенок, а нижнее подчеркнула более темным тоном. Напоследок коричневым карандашом она подвела линию роста ресниц, выводя небольшую стрелку к вискам. А также выделила слизистую по нижнему веку, что придало макияжу глаз завершенность.

Брови Эмили тщательно прорисовала черным карандашом и зафиксировала гелем. Для губ подобрала бежевый оттенок блеска, который зрительно увеличил и без того пухлые губы модели. Последний штрих – румяна, которые девушка щедро нанесла широкой линией на щеки. А также золотистый хайлайтер, которым выделила спинку носа, уголки глаз и скулы. Образ получился сдержанным, но в то же время соблазнительным – в лучших традициях Ратаковски!

Напомним, ранее Эмили показала стильный аутфит на каждый день.

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Новости Украины модельЭмили Ратаковски