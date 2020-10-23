Ідеально на осінь: Емілі Ратаковскі показала трендовий макіяж, який підійде всім

Емілі Ратаковскі вміє не тільки спокушати провокаційними виходами, але і надихати на б'юті-експерименти. Модель і бізнесвумен не так давно розкрила секрет своєї гладкої і сяючої шкіри. А тепер вирішила показати бездоганний макіяж, який відмінно підійде для осені.

Емілі запостил пару кадрів, на яких постала крупним планом. Так що її мейк-ап можна розглянути у всіх деталях. Виконаний в теплих тонах, він відмінно підійде практично для всіх типажів. А до того ж не вимагає ніяких особливих навичок. Отже, озброюємося улюбленими косметичними продуктами, і вперед!

Емілі обожнює теплі відтінки (фото: instagram.com/emrata)

Перше, на що варто звернути увагу – тон. Емілі ідеально підібрала тональну основу, яка приховала найменші недоліки і освіжила колір обличчя. Очі Емілі виділила за допомогою коричневих тіней: в складці верхньої повіки вона розтушувала більш світлий відтінок, а нижню підкреслила більш темним тоном. Наостанок коричневим олівцем вона підвела лінію росту вій, виводячи невелику стрілку до скронь. А також виділила слизову, що додало макіяжу очей завершеність.

Брови Емілі ретельно промалювала чорним олівцем і зафіксувала гелем. Для губ підібрала бежевий відтінок блиску, який візуально збільшив і без того пухкі губи моделі. Останній штрих – рум'яна, що дівчина щедро нанесла широкою лінією на щеки. А також золотистий хайлайтер, яким виділила спинку носа, куточки очей і вилиці. Образ вийшов стриманим, але в той же час спокусливим – в кращих традиціях Ратаковскі!

Нагадаємо, раніше Емілі показала стильний аутфіт на кожен день.