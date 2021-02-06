Идеальное увлажнение и питание: косметолог рассекретила тайный рецепт ванной Клеопатры

Домашние рецепты красоты порой бывают не менее эффективны, чем салонные процедуры, особенно, если рецепты проверены не годами, а веками. Например, об омолаживающей ванной Клеопатры ходят легенды, но повторить ее может каждый.

Многие скептически относятся к тому, что молочная ванна обладает омолаживающим эффектом. В противовес этому, косметолог Татьяна Моторина рассказала в Instagram об эксперименте, который недавно провели ученые.

Они собрали 320 человек, и предложили им в течениие месяца принимать ванны. Людей разделили на две группы: одни принимали обычные ванны с простой водопроводной водой, а другие принимали молочные ванны. И через месяц все с удивлением обнаружили, что та группа людей, которая регулярно принимала молочные ванны, стала выглядеть гораздо моложе. Морщины у них разгладились, кожа стала упругой и подтянутой. А у второй группы людей ничего не изменилось.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Косметолог поделилась волшебным рецептом Клеопатры, благодаря которому она поддерживала свою таинственную красоту.

Включите приятную музыку и зажгите свечи. Погружаться в ванну нужно с чистым телом, предварительно сделайте скраб.

Готовим ванну:

смешать 5 мл.оливкового масла (макадами, персиковых косточек) с эфирными маслами

жасмина 5 капель

иланг-иланга 5 капель

розы 2-3 капли

Полученную смесь масел ввести в теплое молоко - 1000мл. Добавить в раствор 2 столовые ложки меда, 2 щепотки корицы и 1 чайную ложку ванильного сахара. Полученную смесь влить в ванну температурой 38-39 градусов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Принимать ванну нужно 1 раз в неделю по 15 мин. Такая процедура дарит расслабление, увлажняет и питает кожу.

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