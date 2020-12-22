Идеальные брови без геля и туши: Ирина Шейк поделилась необычным бьюти-секретом, который подойдет всем

Ирина Шейк не раз рассказывала о том, как ухаживает за собой. По словам модели, она не является поклонницей домашних процедур и масок. А вот профессиональный уход у нее на постоянной основе. Также в ее косметичке всегда найдется блеск для губ и тушь. "Нанесение макияжа - это особенный, личный ритуал для меня, когда ты фокусируешься на себе, своем настроении и своих желаниях", - рассказывала Шейк в одном из недавних интервью.

Ирина поделилась лайфхаком (фото: instagram.com/voguerussia)

А вот что касается бровей, она не следует трендам на "густоту и ширину". Ирина обожает естественную форму, которую старается не "портить" лишней краской. Одному из самых известных модных глянцевых изданий в мире Vogue она призналась, что добиться идеальной формы ей помогает… обычная зубная щетка.

"Что касается бровей, я не люблю туши, гели и все такое… Так что - зубная щетка!", - поделилась Ирина. На фото видно, что Шейк тщательно зачесывает волоски вверх, а затем подчеркивает природную форму бровей. К слову, такой прием часто используют даже именитые визажисты. Видимо, от них Ирина и узнала этот маленький секрет.

Напомним, ранее Ирина Шейк показала несколько роскошных образов, которые станут лучшим решением для новогодних вечеринок.