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Что-то идет не так: нутрициолог научила убирать отеки и разбираться в причинах их появления

Автор: Ольвия Агаркова

Отеки - это симптом, что в организме что-то идет не так, а значит, нужно заняться своим здоровьем.

Причины отечности и доступные методы борьбы с ней озвучила в Instagam нутрициолог Лачин Джанкулиева.

От чего вы можете отекать? Начнем с элементарного:

  • не пьете воду. Да, да! Если вы думаете, что вы пьете воду и поэтому отекаете, глубоко ошибаетесь. Организм, если ему давать мало воды, будет накапливать ее как верблюд

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • ведете сидячий и малоподвижный образ жизни. Лимфа застаивается без движения, превращается в болото и накапливается в тканях. Загрязненная лимфа - причина многих хворей.
  • гипотиреоз. Самая частая причина, по этой причине у многих йод убирает отечность. Сдайте анализ на ТТГ, Т3 и Т4 свободные и займитесь щитовидкой.
  • инсулинорезистентность. Инсулин очень хорошо задерживает воду в тканях. Чем больше лишнего веса, тем больше отек.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • проблемы с почками, встречается реже, задерживается соль и вода. Кроме того, проблемы с почками могут привести к дефициту белка, что тоже причина отечности
  • эстроген доминирование, повышенный пролактин
  • варикозная болезнь. Сидячий образ жизни, закидывание ноги на ногу, высокий гомоцистеин, "густая" кровь.

Что делать?

  • Двигаться
  • Пить достаточно воды
  • Заняться лимфодренажом
  • Пройти детокс и снизить инсулин
  • Уменьшить потребление пустых углеводов
  • Восполнить дефициты

Нутрициолог предложила некоторые действенные методы снятия отечности с лица и тела, такие как самомассаж лица и массаж тела сухой щеткой.

Иллюстративное фото (instagram.com/lachin.health)

Напомним, что ранее нутрициолог София Рожко рассказала о непереносимости молока и методах устранения этой проблемы.

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