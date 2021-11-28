Что-то идет не так: нутрициолог научила убирать отеки и разбираться в причинах их появления
Отеки - это симптом, что в организме что-то идет не так, а значит, нужно заняться своим здоровьем.
Причины отечности и доступные методы борьбы с ней озвучила в Instagam нутрициолог Лачин Джанкулиева.
От чего вы можете отекать? Начнем с элементарного:
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не пьете воду. Да, да! Если вы думаете, что вы пьете воду и поэтому отекаете, глубоко ошибаетесь. Организм, если ему давать мало воды, будет накапливать ее как верблюд
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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ведете сидячий и малоподвижный образ жизни. Лимфа застаивается без движения, превращается в болото и накапливается в тканях. Загрязненная лимфа - причина многих хворей.
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гипотиреоз. Самая частая причина, по этой причине у многих йод убирает отечность. Сдайте анализ на ТТГ, Т3 и Т4 свободные и займитесь щитовидкой.
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инсулинорезистентность. Инсулин очень хорошо задерживает воду в тканях. Чем больше лишнего веса, тем больше отек.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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проблемы с почками, встречается реже, задерживается соль и вода. Кроме того, проблемы с почками могут привести к дефициту белка, что тоже причина отечности
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эстроген доминирование, повышенный пролактин
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варикозная болезнь. Сидячий образ жизни, закидывание ноги на ногу, высокий гомоцистеин, "густая" кровь.
Что делать?
- Двигаться
- Пить достаточно воды
- Заняться лимфодренажом
- Пройти детокс и снизить инсулин
- Уменьшить потребление пустых углеводов
- Восполнить дефициты
Нутрициолог предложила некоторые действенные методы снятия отечности с лица и тела, такие как самомассаж лица и массаж тела сухой щеткой.
Иллюстративное фото (instagram.com/lachin.health)