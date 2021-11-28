Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи
Набряки - це симптом, що в організмі щось йде не так, а значить, потрібно зайнятися своїм здоров'ям.
Причини набряклості і доступні методи боротьби з нею озвучила в Instagam нутриціолог Лачін Джанкулієва.
Від чого ви можете набрякати? Почнемо з елементарного:
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не п'єте воду. Так, так! Якщо ви думаєте, що ви п'єте воду і тому набрякаєте, глибоко помиляєтеся. Організм, якщо йому давати мало води, буде накопичувати її як верблюд
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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ведете сидячий і малорухливий спосіб життя. Лімфа застоюється без руху, перетворюється в болото і накопичується в тканинах. Забруднена лімфа - причина багатьох хвороб.
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гіпотиреоз. Найчастіша причина, з цієї причини у багатьох йод прибирає набряклість. Здайте аналіз на ТТГ, Т3 і Т4 і займіться щитовидкою.
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інсулінорезистентність. Інсулін дуже добре затримує воду в тканинах. Чим більше зайвої ваги, тим більше набряк.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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проблеми з нирками, зустрічається рідше, затримується сіль і вода. Крім того, проблеми з нирками можуть привести до дефіциту білка, що теж причина набряклості
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естроген домінування, підвищений пролактин
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варикозна хвороба. Сидячий спосіб життя, закидання ноги на ногу, високий гомоцистеїн, "густа" кров.
Що робити?
- Рухатися
- Пити достатньо води
- Зайнятися лімфодренажем
- Пройти детокс і знизити інсулін
- Зменшити споживання порожніх вуглеводів
- Заповнити дефіцити
Нутриціолог запропонувала деякі дієві методи зняття набряклості з обличчя і тіла, такі як самомасаж обличчя і масаж тіла сухою щіткою.
Ілюстративне фото (instagram.com/lachin.health)