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Разглаживает морщины и снимает отеки: рецепт действенной омолаживающей маски для лица

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 18:34
Разглаживает морщины и снимает отеки: рецепт действенной омолаживающей маски для лица Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Продлить молодость и красоту, отстрочить появление морщин и возрастных изменений – мечта каждой. Для этого в современном мире есть все возможности, но далеко не всем они по карману. К счастье, альтернативные варианты также имеются. Бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог" делится рецептом самодельной эффективной омолаживающей маски для лица.

О лечебных свойствах глины известно очень давно, еще египетская царица Клеопатра применяла маски для лица из глины для поддержания своей легендарной красоты. Не все знают, что маски из косметической глины, приготовленные в домашних условиях, помогают добиться таких же результатов, как после дорогих салонных процедур.

Маски из глины стимулируют приток крови, тонизируют и питают, ускоряют регенерацию клеток кожи. Глина придает коже гладкость и упругость, восстанавливает естественный контур лица, способствует разглаживанию морщин, смягчает кожу и снимает отечность.

Разглаживает морщины и снимает отеки: рецепт действенной омолаживающей маски для лица
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Голубая глина насыщает кожу кислородом. Она избавляет от загрязнений, выводит токсины, возвращает здоровое сияние. Глина борется с угревой сыпью, нормализует работу сальных желез, снимает воспаления, способствует укреплению сосудов и выравнивает поверхность кожи.

Приготовление и применение:

  • Зеленый чай - 1 ч.л.
  • Голубая глина - 1 ст.л.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Жидкий витамин Е - 5 капель.
  • Любимое растительное масло - 0,5 ч.л.

Для начала нужно приготовить отвар зеленого чая. Напиток залить 1/4 стаканом кипятка, дать настояться 1 час.

Глину развести отваром зеленого чая до однородной консистенции, удобной в нанесении, добавить остальные ингредиенты (сметану, витамин Е и масло), перемешать до однородного состояния.

Разглаживает морщины и снимает отеки: рецепт действенной омолаживающей маски для лица
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маску нанести толстым слоем на все лицо, отступая зону вокруг глаз, выдержать 10 - 15 минут ( не дожидаясь высыхания), смыть теплой водой.

Оставшийся отвар зеленого чая использовать в качестве тоника (в течении дня), его состав можно обогатить несколькими каплями витамина Е.

Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 10 процедур.

Маска с правильно подобранным составом обогатит кожу уникальными полезными веществами и сохранит упругость и свежесть на долгие годы!

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунин рассказала все о применении масок для лица.

К слову, бьюти-блогер и космеолог Ирина Шарк рассекретила топ-5 бьюти-хитростей на все случаи жизни.

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