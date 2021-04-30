Известная ведущая рассказала, как быстро привести себя в порядок с утра
Наверняка вы замечали: встанешь пораньше - получишь очень продуктивный день. Но просыпаться нужно правильно, чтобы с первых секунд настроиться на великие свершения и создать себе хорошее настроение.
Мы решили узнать секреты бодрого начала дня у ведущей телеканала KYIV.LIVE и экс-участницы шоу "Холостяк" Дины Бернацкой. Ведь она с самого утра погружается в огромный поток информации, но умудряется начинать и заканчивать эфирный день с улыбкой.
Какое оно, утро телеведущей?
У Дины есть пять обязательных шагов, с которых начинается каждый день.
- Выпить стакан теплой воды с медом.
- Потянуться, размять мышцы. Если позволяет время - йога. Это доступно всем, ведь на YouTube можно найти несложные уроки и повторять за учителем.
- Принять контрастный душ.
- Протереть лицо кубиками льда с настоями трав (поверьте, освежает!).
- Посмотреть в зеркало, улыбнуться и сказать себе: "Я молодец, у меня все получится, и этот день будет лучше, чем вчера!"
Фото: Дина Бернацкая (instagram.com/dina_bernatskaya)
"Но еще лучше - подготовиться к утру с вечера: не есть на ночь тяжелую, жирную пищу, выбрать удобную, уютную одежду для сна и, главное, лечь вовремя - не позже 23:00", - советует Бернацкая.
Фото: Дина Бернацкая (instagram.com/dina_bernatskaya)
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