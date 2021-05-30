Косметолог рассказал, как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях

Причины появления черных точек:⠀

Генетические.⠀

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Унаследованные расширенные поры сузить полностью не получится, можно только это сделать на время.⠀

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Гормональные.⠀

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В период полового созревания из-за гормонального скачка повышается выделение кожного сала, что приводит к появлению угрей и комедонов. Подростковое акне и подростковые камедоны.⠀

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Неправильное питание.⠀

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На сегодняшний день прямая связь между питанием и состоянием кожи научно не установлена. Однако замечено, что обострение проблем с кожей часто случается, если в рационе появились:⠀

жирные блюда;⠀

шоколад;⠀

молоко и жирные молочные продукты;⠀

углеводы;⠀

сахар.⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Неправильная косметика:⠀

недостаточное очищение;⠀

нерегулярное отшелушивание;⠀

слишком жирные и плотные кремы в тёплое время.⠀

Что делать дома:⠀

умываться 2 раза в день, особенно не забываем утром, именно утром максимальная выработка кожного сала,⠀

не применяем косметику, которая вызывала ранее образование чёрных точек,⠀

сузить поры можно спиртом и спиртосодержащими составами, но не увлекаемся часто, спирт сильно сушит кожу, а кожа от сухости быстрее стареет.⠀

активно используем пилинги для домашнего ухода с миндальной кислотой. рН такого пилинга для дома не должна быть ниже 3,0. Миндальная кислота при частом применении хорошо суживает поры.⠀

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Обязательно у косметолога:⠀

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Классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Во время такой процедуры есть немалый риск внести инфекцию и получить пигментацию.⠀

Современные технологии - это атравматичные, не ручные чистки с использованием химических пилингов.⠀

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Лучший пилинг, который делает черные точки мягкими, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их, это пировиноградный пилинг. После его применения поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу, а косметологу остается их лишь слегка смахнуть с поверхности кожи, не травмируя ее.