Косметолог рассказал, как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях

Черные точки также называют открытыми комедонами. Они образуются, когда поры закупориваются смесью кожного сала и ороговевших клеток кожи.
О причинах их появления и способах избавиться от черных точек в домашних условиях рассказал косметолог Станислав Арканников в своем Instagram.
Генетические.⠀
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Унаследованные расширенные поры сузить полностью не получится, можно только это сделать на время.⠀
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Гормональные.⠀
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В период полового созревания из-за гормонального скачка повышается выделение кожного сала, что приводит к появлению угрей и комедонов. Подростковое акне и подростковые камедоны.⠀
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Неправильное питание.⠀
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На сегодняшний день прямая связь между питанием и состоянием кожи научно не установлена. Однако замечено, что обострение проблем с кожей часто случается, если в рационе появились:⠀
Неправильная косметика:⠀
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Обязательно у косметолога:⠀
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Классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Во время такой процедуры есть немалый риск внести инфекцию и получить пигментацию.⠀
Современные технологии - это атравматичные, не ручные чистки с использованием химических пилингов.⠀
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Лучший пилинг, который делает черные точки мягкими, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их, это пировиноградный пилинг. После его применения поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу, а косметологу остается их лишь слегка смахнуть с поверхности кожи, не травмируя ее.
Напомним, ранее косметолог рассказал, как выбрать солнцезащитный крем и получить красивый загар.