Косметолог розповів, як позбутися від чорних крапок на обличчі в домашніх умовах

Чорні крапки також називають відкритими комедонами. Вони утворюються, коли пори закупорюються сумішшю шкірного сала і ороговілих клітин шкіри.
Про причини їх появи і способи позбутися від чорних крапок в домашніх умовах розповів косметолог Станіслав Арканніков у своєму Instagram.
Генетичні.⠀
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Успадковані розширені пори звузити повністю не вийде, можна тільки це зробити на час.⠀
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Гормональні.⠀
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У період статевого дозрівання через гормональний стрибок підвищується виділення шкірного сала, що призводить до появи вугрів і комедонов. Підліткове акне і підліткові камедони.⠀
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Неправильне харчування.⠀
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На сьогоднішній день прямий зв'язок між харчуванням і станом шкіри науково не встановлений. Однак помічено, що загострення проблем зі шкірою часто трапляється, якщо в раціоні з'явилися:⠀
Неправильна косметика:⠀
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Обов'язково у косметолога:⠀
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Класичні мануальні чистки обличчя від чорних крапок небезпечні. Під час такої процедури є немалий ризик внести інфекцію і отримати пігментацію.⠀
Сучасні технології - це атравматичні, не ручні чистки з використанням хімічних пілінгів.⠀
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Кращий пілінг, який робить чорні точки м'якими, а в деяких випадках взагалі розчиняє і знищує їх, це піровиноградний пілінг. Після його застосування пори настільки сильно звужуються, що самі видавлюють розм'якшені камедони назовні, а косметологу залишається їх лише злегка змахнути з поверхні шкіри, не травмуючи її.
Нагадаємо, раніше косметолог розповів, як вибрати сонцезахисний крем і отримати гарну засмагу.