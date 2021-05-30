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Косметолог розповів, як позбутися від чорних крапок на обличчі в домашніх умовах

Автор: Марина Настевич

Чорні крапки також називають відкритими комедонами. Вони утворюються, коли пори закупорюються сумішшю шкірного сала і ороговілих клітин шкіри.

Про причини їх появи і способи позбутися від чорних крапок в домашніх умовах розповів косметолог Станіслав Арканніков у своєму Instagram.

Причини появи чорних крапок:⠀

Генетичні.⠀

Успадковані розширені пори звузити повністю не вийде, можна тільки це зробити на час.⠀

Гормональні.

У період статевого дозрівання через гормональний стрибок підвищується виділення шкірного сала, що призводить до появи вугрів і комедонов. Підліткове акне і підліткові камедони.⠀

Неправильне харчування.⠀

На сьогоднішній день прямий зв'язок між харчуванням і станом шкіри науково не встановлений. Однак помічено, що загострення проблем зі шкірою часто трапляється, якщо в раціоні з'явилися:⠀

  • жирні страви;⠀
  • шоколад;⠀
  • молоко і жирні молочні продукти;⠀
  • вуглеводи;⠀
  • цукор.⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Неправильна косметика:⠀

  • недостатнє очищення;⠀
  • нерегулярне відлущування;⠀
  • занадто жирні і щільні креми в теплу пору.⠀

Що робити вдома:⠀

  • вмиватися 2 рази в день, особливо не забуваємо вранці, саме вранці максимальна вироблення шкірного сала,⠀
  • не застосовуємо косметику, яка викликала раніше утворення чорних крапок,⠀
  • звузити пори можна спиртом і спиртовмісними складами, але не захоплюємося часто, спирт сильно сушить шкіру, а шкіра від сухості швидше старіє.⠀
  • активно використовуємо пілінги для домашнього догляду з мигдальною кислотою. рН такого пілінгу для дома не повинна бути нижче 3,0. Мигдальна кислота при частому застосуванні добре звужує пори.⠀


Ілюстративне фото (pexels.com)

Обов'язково у косметолога:⠀

Класичні мануальні чистки обличчя від чорних крапок небезпечні. Під час такої процедури є немалий ризик внести інфекцію і отримати пігментацію.⠀
Сучасні технології - це атравматичні, не ручні чистки з використанням хімічних пілінгів.⠀

Кращий пілінг, який робить чорні точки м'якими, а в деяких випадках взагалі розчиняє і знищує їх, це піровиноградний пілінг. Після його застосування пори настільки сильно звужуються, що самі видавлюють розм'якшені камедони назовні, а косметологу залишається їх лише злегка змахнути з поверхні шкіри, не травмуючи її.

Нагадаємо, раніше косметолог розповів, як вибрати сонцезахисний крем і отримати гарну засмагу.

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