Косметолог розповів, як позбутися від чорних крапок на обличчі в домашніх умовах

Причини появи чорних крапок:⠀

Генетичні.⠀

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Успадковані розширені пори звузити повністю не вийде, можна тільки це зробити на час.⠀

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Гормональні.⠀

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У період статевого дозрівання через гормональний стрибок підвищується виділення шкірного сала, що призводить до появи вугрів і комедонов. Підліткове акне і підліткові камедони.⠀

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Неправильне харчування.⠀

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На сьогоднішній день прямий зв'язок між харчуванням і станом шкіри науково не встановлений. Однак помічено, що загострення проблем зі шкірою часто трапляється, якщо в раціоні з'явилися:⠀

жирні страви;⠀

шоколад;⠀

молоко і жирні молочні продукти;⠀

вуглеводи;⠀

цукор.⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Неправильна косметика:⠀

недостатнє очищення;⠀

нерегулярне відлущування;⠀

занадто жирні і щільні креми в теплу пору.⠀

Що робити вдома:⠀

вмиватися 2 рази в день, особливо не забуваємо вранці, саме вранці максимальна вироблення шкірного сала,⠀

не застосовуємо косметику, яка викликала раніше утворення чорних крапок,⠀

звузити пори можна спиртом і спиртовмісними складами, але не захоплюємося часто, спирт сильно сушить шкіру, а шкіра від сухості швидше старіє.⠀

активно використовуємо пілінги для домашнього догляду з мигдальною кислотою. рН такого пілінгу для дома не повинна бути нижче 3,0. Мигдальна кислота при частому застосуванні добре звужує пори.⠀

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Обов'язково у косметолога:⠀

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Класичні мануальні чистки обличчя від чорних крапок небезпечні. Під час такої процедури є немалий ризик внести інфекцію і отримати пігментацію.⠀

Сучасні технології - це атравматичні, не ручні чистки з використанням хімічних пілінгів.⠀

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Кращий пілінг, який робить чорні точки м'якими, а в деяких випадках взагалі розчиняє і знищує їх, це піровиноградний пілінг. Після його застосування пори настільки сильно звужуються, що самі видавлюють розм'якшені камедони назовні, а косметологу залишається їх лише злегка змахнути з поверхні шкіри, не травмуючи її.