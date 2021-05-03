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Как кожа расскажет о нехватке витаминов: чек-листа для самодиагностики от эксперта

Автор: Ольвия Агаркова

Состояние кожи может быть очень красноречивым и рассказать, каких витаминов не хватает организму. Как определить, какие микроэлементы стоит включить в меню, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова.

На странице в Instagram она опубликовала перечень дефицитных состояний, которые вы сможете заподозрить по следующим симптомам.

Дефицит витамина А:

  • Сухость слизистых рта и носа.
  • Сухость, шелушение кожи.
  • Глубокие трещины в местах локтевого и коленного суставов.
  • Акне, гусиная кожа, нарушение синтеза кератина, гиперкератоз.
  • Сильное выпадение волос, перхоть

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит витамина С:

  • Вростание волос в кожу - связано с нарушением синтеза белков волосяных фолликулов. Возникает акне в местах роста волос с мелкими кровоизлияниями под кожей.
  • Темные круги под глазами.
  • Кровоточивость десен (гингивит).

Дефицит витаминов группы В:

Нарушение питания (трофики) кожи и слизистых и их пигментацией. Поясню: географический язык - классический признак дефицита вит В1.

Дефицит В2 (рибофлавина):

  • Эффект бабочки на периферии носа.
  • Себорейный дерматит.
  • Заеды в уголках рта.
  • Пигментация кожи лобка и промежности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит В 12

  • Часто может сочетаться с витилиго
  • Местами возникают темные. пигментные пятна, на языке - язвочки. Вкус извращается.

Дефицит вит Е:

  • Сухость кожи.
  • Плохое заживление ран в следствии. нарушения синтеза коллагена.
  • Потеря мышечной массы.
  • Плохое заживление ран.

Иллюстративное фото (instagram.com/yuliya_antiage)

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить полезный и вкусный шашлык и не наесть лишние кило.

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