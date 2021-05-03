Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта

Стан шкіри може бути дуже красномовним і розповісти, яких вітамінів не вистачає організму. Як визначити, які мікроелементи варто включити в меню, розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова.
На сторінці в Instagram вона опублікувала перелік дефіцитних станів, які ви зможете запідозрити за такими симптомами.
Дефіцит вітаміну А:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дефіцит вітаміну С:
Дефіцит вітамінів групи В:
Порушення харчування (трофіки) шкіри і слизових і їх пігментацією. Поясню: географічний язик - класична ознака дефіциту Віт В1.
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Дефіцит В2 (рибофлавіну):
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дефіцит В 12
Дефіцит Віт Е:
Ілюстративне фото (instagram.com/yuliya_antiage)
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як приготувати корисний і смачний шашлик і не наїсти зайві кіло.