Для крепкого иммунитета и от акне: косметолог назвала источники незаменимого для женщин микроэлемента

Цинк — важный микроэлемент в организме человека. Он не толко помоагет сохранить здоровье, но и обеспечить красоту.
Косметолог Евгения Седина в Instagram рассказала об источниках цинка и его благотворном влиянии на организм и кожу.
Это минерал, который необходим для:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
С косметикой с цинком мы знакомы с младенчества – кремы, которые используют против опрелостей у малышей, как правило, содержат в первую очередь именно цинк. А все потому, что он обладает подсушивающим, вяжущим и антисептическим свойством.
⠀
Лучше всего цинк усваивается именно через пищу. Самый верный способ восполнить баланс микроэлемента в организме — включить в свой рацион богатые им продукты.
⠀
Какие продукты богаты цинком?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для красивой и здоровой кожи цинк просто необходим:
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о популярной осенней процедуре.