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Для крепкого иммунитета и от акне: косметолог назвала источники незаменимого для женщин микроэлемента

Автор: Ольвия Агаркова

Цинк — важный микроэлемент в организме человека. Он не толко помоагет сохранить здоровье, но и обеспечить красоту.

Косметолог Евгения Седина в Instagram рассказала об источниках цинка и его благотворном влиянии на организм и кожу.

Это минерал, который необходим для:

  • энергетического метаболизма
  • синтеза белков
  • укрепления иммунной системы
  • регенерации тканей и скорейшего заживления ран
  • восстановления мышц
  • улучшения пищеварения
  • регулирования выработки гормонов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С косметикой с цинком мы знакомы с младенчества – кремы, которые используют против опрелостей у малышей, как правило, содержат в первую очередь именно цинк. А все потому, что он обладает подсушивающим, вяжущим и антисептическим свойством.

Лучше всего цинк усваивается именно через пищу. Самый верный способ восполнить баланс микроэлемента в организме — включить в свой рацион богатые им продукты.

Какие продукты богаты цинком?

  • устрицы — в 85 граммах продукта содержится примерно 74 миллиграмма микроэлемента
  • красное мясо

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • кедровые орехи, кешью, семена тыквы и подсолнечника, кунжута, чечевицы и соевых бобов

Для красивой и здоровой кожи цинк просто необходим:

  • контролирует выработку кожного сала, благодаря чему препятствует появлению воспалений и черных точек
  • участвует в регенерации кожи, отчего ссадины и ранки заживают быстрее
  • подавляет рост бактерий, участвующих в появлении акне
  • сужает поры и успокаивает кожу
  • абсорбирует избытки себума
  • помогает образованию защитной липидной пленки на поверхности кожи
  • снимет воспаление и раздражение
  • обладает подсушивающим , антисептическим и вяжущим действием

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о популярной осенней процедуре.

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