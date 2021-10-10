Для міцного імунітету і від акне: косметолог назвала джерела незамінного для жінок мікроелемента

Цинк - важливий мікроелемент в організмі людини. Він не тільки допоможе зберегти здоров'я, але і забезпечити красу.
Косметолог Євгенія Седіна в Instagram розповіла про джерела цинку і його благотворний вплив на організм і шкіру.
Це мінерал, який необхідний для:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
З косметикою з цинком ми знайомі з дитинства - креми, які використовують проти попрілостей у малюків, як правило, містять в першу чергу саме цинк. А все тому, що він володіє підсушуючою, в'язкою і антисептичною властивістю.
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Найкраще цинк засвоюється саме через їжу. Найвірніший спосіб заповнити баланс мікроелемента в організмі - включити в свій раціон багаті їм продукти.
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Які продукти багаті цинком?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Для красивої і здорової шкіри цинк просто необхідний:
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