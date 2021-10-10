Для міцного імунітету і від акне: косметолог назвала джерела незамінного для жінок мікроелемента

Це мінерал, який необхідний для:

енергетичного метаболізму

синтезу білків

зміцнення імунної системи

регенерації тканин і якнайшвидшого загоєння ран

відновлення м'язів

поліпшення травлення

регулювання вироблення гормонів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З косметикою з цинком ми знайомі з дитинства - креми, які використовують проти попрілостей у малюків, як правило, містять в першу чергу саме цинк. А все тому, що він володіє підсушуючою, в'язкою і антисептичною властивістю.

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Найкраще цинк засвоюється саме через їжу. Найвірніший спосіб заповнити баланс мікроелемента в організмі - включити в свій раціон багаті їм продукти.

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Які продукти багаті цинком?

устриці - в 85 грамах продукту міститься приблизно 74 міліграма мікроелемента

червоне м'ясо

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

кедрові горіхи, кешью, насіння гарбуза і соняшнику, кунжуту, сочевиці і соєвих бобів

Для красивої і здорової шкіри цинк просто необхідний: