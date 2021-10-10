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Для міцного імунітету і від акне: косметолог назвала джерела незамінного для жінок мікроелемента

Автор: Ольвія Агаркова

Цинк - важливий мікроелемент в організмі людини. Він не тільки допоможе зберегти здоров'я, але і забезпечити красу.

Косметолог Євгенія Седіна в Instagram розповіла про джерела цинку і його благотворний вплив на організм і шкіру.

Це мінерал, який необхідний для:

  • енергетичного метаболізму
  • синтезу білків
  • зміцнення імунної системи
  • регенерації тканин і якнайшвидшого загоєння ран
  • відновлення м'язів
  • поліпшення травлення
  • регулювання вироблення гормонів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З косметикою з цинком ми знайомі з дитинства - креми, які використовують проти попрілостей у малюків, як правило, містять в першу чергу саме цинк. А все тому, що він володіє підсушуючою, в'язкою і антисептичною властивістю.

Найкраще цинк засвоюється саме через їжу. Найвірніший спосіб заповнити баланс мікроелемента в організмі - включити в свій раціон багаті їм продукти.

Які продукти багаті цинком?

  • устриці - в 85 грамах продукту міститься приблизно 74 міліграма мікроелемента
  • червоне м'ясо

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • кедрові горіхи, кешью, насіння гарбуза і соняшнику, кунжуту, сочевиці і соєвих бобів

Для красивої і здорової шкіри цинк просто необхідний:

  • контролює вироблення шкірного сала, завдяки чому перешкоджає появі запалень і чорних цяток
  • бере участь в регенерації шкіри, чому садна і ранки заживають швидше
  • пригнічує ріст бактерій, що беруть участь у появі акне
  • звужує пори і заспокоює шкіру
  • абсорбує надлишки себума
  • допомагає утворенню захисної ліпідної плівки на поверхні шкіри
  • зніме запалення і подразнення
  • має підсушуючу, антисептичну і в'язку дію

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунына розповіла про популярну осінню процедуру.

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