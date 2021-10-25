5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд

Кровавые губы

Сочные губы "кровавого" оттенка - то, что надо, чтобы сделать образ эффектным без лишних усилий. Для примера присмотритесь к любительницам ярких губ круглый год. К примеру, Марте Хвант. Для дополнительного эффекта можно слегка выйти за контур или размазать помаду.

Марта Хант, Лиз Лейк (фото: instagram.com/hungvanngo)

Мертвенная бледность

Совсем не обязательно превращаться в устрашающее привидение. Можно последовать примеру Беллы Хадид, которой создают утрированную бледность для множества съемок. Выходит нечто среднее между гейшей и бурлеск-дивой.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Мохнатые брови

Широкие пушистые брови давно уже не ассоциируются у нас с запущенностью. Но все же, если "сгустить" краски и добавить больше геля, то они могут придать лицу той самой устрашающей , хотя и оставят вас милой "ведьмочкой". Любуемся Изабель Гулар.

Изабель Гулар, Рейчел Зеглер (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Ресницы-пауки

Густо прокрашенные в несколько слоев ресницы - сами по себе хороший акцент макияжа, который не требует особых усилий. Если ваши собственные недостаточно густые, то можно использовать праймер или же накладные.

Айрис Лоу, Ким Кардашьян (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/nikki_makeup)

Устрашающие smoky

"Дымчатые" глаза недаром считаются одной из самых сложных техник. Один неверный шаг - тени осыпаются, и внешний вид кажется неопрятным… Хотя, в Хэллоуин такой оплошности точно можно не бояться. Даже наоборот: наносите тени вокруг глаз и растушуйте до бровей.

Карли Клосс, Джоан Смолс (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/nikki_makeup)