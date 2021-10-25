5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд

Хэллоуин давно стал одним из самых популярных праздников в нашей стране, несмотря на скептическое отношение многих. В первую очередь потому, что это отличная возможность устроить или посетить тематическую вечеринку и примерить незабываемый образ.
Если же вы считаете, что не сможете сами создать себе стильный лук, предлагаем несколько идей макияжа от знаменитых визажистов. Всего один акцент - и вы "свои" на этом празднике.
Сочные губы "кровавого" оттенка - то, что надо, чтобы сделать образ эффектным без лишних усилий. Для примера присмотритесь к любительницам ярких губ круглый год. К примеру, Марте Хвант. Для дополнительного эффекта можно слегка выйти за контур или размазать помаду.
Совсем не обязательно превращаться в устрашающее привидение. Можно последовать примеру Беллы Хадид, которой создают утрированную бледность для множества съемок. Выходит нечто среднее между гейшей и бурлеск-дивой.
Широкие пушистые брови давно уже не ассоциируются у нас с запущенностью. Но все же, если "сгустить" краски и добавить больше геля, то они могут придать лицу той самой устрашающей , хотя и оставят вас милой "ведьмочкой". Любуемся Изабель Гулар.
Густо прокрашенные в несколько слоев ресницы - сами по себе хороший акцент макияжа, который не требует особых усилий. Если ваши собственные недостаточно густые, то можно использовать праймер или же накладные.
"Дымчатые" глаза недаром считаются одной из самых сложных техник. Один неверный шаг - тени осыпаются, и внешний вид кажется неопрятным… Хотя, в Хэллоуин такой оплошности точно можно не бояться. Даже наоборот: наносите тени вокруг глаз и растушуйте до бровей.
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