5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок

Криваві губи

Соковиті губи "кривавого" відтінку - те, що треба, щоб зробити образ ефектним без зайвих зусиль. Для прикладу придивіться до любительок яскравих губ круглий рік. Наприклад, Марти Хвант. Для додаткового ефекту можна злегка вийти за контур або розмазати помаду.

Марта Хант, Ліз Лейк (фото: instagram.com/hungvanngo)

Мертвенна блідість

Зовсім не обов'язково перетворюватися в страхітливого привида. Можна наслідувати приклад Белли Хадід, якій створюють перебільшену блідість для безлічі зйомок. Виходить щось середнє між гейшею і бурлеск-дівою.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Волохаті брови

Широкі пухнасті брови давно вже не асоціюються у нас із занедбаністю. Але все ж, якщо "згустити" фарби і додати більше гелю, то вони можуть надати обличчю тієї самої страхітливоcті, хоча і залишать вас милою "відьмочкою". Милуємося Ізабель Гулар.

Ізабель Гулар, Рейчел Зеглер (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Вії-павуки

Густо фарбовані в кілька шарів вії - самі по собі гарний акцент макіяжу, який не вимагає особливих зусиль. Якщо ваші власні недостатньо густі, то можна використовувати праймер або ж накладні.

Айріс Лоу, Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/nikki_makeup)

Страхітливі smoky

"Димчасті" очі недарма вважаються однією з найскладніших технік. Один невірний крок - тіні обсипаються, і зовнішній вигляд здається неохайним... Хоча, в Хеллоуїн такої помилки точно можна не боятися. Навіть навпаки: наносьте тіні густо навколо очей і розтушуйте до брів.

Карлі Клосс, Джоан Смолс (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/nikki_makeup)