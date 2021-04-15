Леопард и зебра: стилист рассказала, с чем лучше сочетать анималистичный принт

Анималистичные принты снова в тренде. Если посмотреть в Instagram, у каждого инфлюенсера есть в запасе платье-"зебра". Но эти принты "опасные" и их нужно уметь правильно комбинировать с другой одеждой и обувью
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.
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"Сочетать такие принты стоит с невызывающими, максимально базовыми вещами или наоборот с чем-то ярким и необычным", - посоветовала Ксения.
Как сочетать анималистичный принт? (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Зебра - особый случай (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Напомним, ранее Ксения рассказала, какие сумки стоит выбирать в 2021 году.
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