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Леопард и зебра: стилист рассказала, с чем лучше сочетать анималистичный принт

Автор: Lite

Анималистичные принты снова в тренде. Если посмотреть в Instagram, у каждого инфлюенсера есть в запасе платье-"зебра". Но эти принты "опасные" и их нужно уметь правильно комбинировать с другой одеждой и обувью

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.

"Сочетать такие принты стоит с невызывающими, максимально базовыми вещами или наоборот с чем-то ярким и необычным", - посоветовала Ксения.

Как сочетать анималистичный принт? (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Варианты сочетаний анималистичных принтов с другой одеждой:

  • Если это леопардовая юбка, то сочетайте ее с худи, ботфортами на низком ходу, грубыми ботинками или аккуратными ботильонами.
  • Также это может быть платье-комбинация в леопардовом принте, но добавьте объемный свитер оверсайз или жакет прямого кроя, или кардиган. Выбирайте для фона не женственную, а грубую вещь.
  • Если сочетать другие анималистичные принты, такие, как зебра, они сложнее работают, но можно экспериментировать на контрасте с чем-то ярким, например, цветом синим электрик или фуксия. Или выбирайте в аксессуарах.


Зебра - особый случай (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее Ксения рассказала, какие сумки стоит выбирать в 2021 году.

Также читайте рекомендации от Андре Тана, как всегда выглядеть стильно - всего пять простых советов.

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