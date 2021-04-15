Леопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принт

Анімалістичні принти знову в тренді. Якщо подивитися в Instagram, у кожного інфлюєнсера є в запасі плаття-"зебра". Але ці принти "небезпечні" і їх потрібно вміти правильно комбінувати з іншим одягом і взуттям
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.
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"Поєднувати такі принти варто з невикликаючими, максимально базовими речами або навпаки з чимось яскравим і незвичайним", - порадила Ксенія.
Як поєднувати анімалістичний принт? (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Зебра - особливий випадок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Нагадаємо, раніше Ксенія розповіла, які сумки варто вибирати в 2021 році.
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