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Леопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принт

Автор: Lite

Анімалістичні принти знову в тренді. Якщо подивитися в Instagram, у кожного інфлюєнсера є в запасі плаття-"зебра". Але ці принти "небезпечні" і їх потрібно вміти правильно комбінувати з іншим одягом і взуттям

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.

"Поєднувати такі принти варто з невикликаючими, максимально базовими речами або навпаки з чимось яскравим і незвичайним", - порадила Ксенія.

Як поєднувати анімалістичний принт? (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Варіанти поєднань анімалістичні принтів з іншим одягом:

  • Якщо це леопардова спідниця, то поєднуйте її з худі, ботфортами на низькому ходу, грубими черевиками або акуратними ботильйонами.
  • Також це може бути сукня-комбінація в леопардовому принті, але додайте об'ємний светр оверсайз або жакет прямого крою, або кардиган. Вибирайте для фону не жіночну, а грубу річ.
  • Якщо поєднувати інші анімалістичні принти, такі, як зебра, вони складніше працюють, але можна експериментувати на контрасті з чимось яскравим, наприклад, синім кольором електрик або фуксія. Або обирайте в аксесуарах.


Зебра - особливий випадок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, раніше Ксенія розповіла, які сумки варто вибирати в 2021 році.

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