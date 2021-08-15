Лучше избегать: косметолог перечислила компоненты в косметике, которые способны навредить

Эксперт выступает за адекватный подход. Любой компонент в составе косметики находится там с конкретной целью.

Косметолог подробно разобрала три самых популярных среди агрессивных: SLS, SLES и этиловый спирт, и заявила, что во многих продуктах их лучше избегать.

Топ-3 вредных составляющих, от которых лучше отказаться:



1.SLS - содиум лаурил сульфат. Можно встретить в шампунях, гелях для умывания, гелях для душа, пенах для ванны, детских средствах. Компонент дает обильную пену и имеет дурную славу. Но по факту он безопасен и даже нужен в некоторых случаях. Парикмахеры подтвердят, что шампуни с sls многим людям нужны и показаны.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше избегать SLS в средствах для лица и тела людям с чувствительной и проблемной кожей, в детских продуктах.

Но он допустим и даже нужен в средствах для жирной кожи, в продуктах не ежедневного применения.



2.SLЕS - содиум лаурет сульфат, считается менее агрессивным, чем SLS. Тем не менее это такой же пенообразователь, жирорастворитель. Считается раздражающим и снижающим защитные свойства кожи компонентом. Правила применения и рекомендации те же.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)