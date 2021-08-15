Краще уникати: косметолог перерахувала компоненти в косметиці, які здатні нашкодити

Експерт виступає за адекватний підхід. Будь-який компонент в складі косметики знаходиться там з конкретною метою.

Косметолог детально розібрала три найпопулярніших серед агресивних: SLS, SLES і етиловий спирт, і заявила, що в багатьох продуктах їх краще уникати.

Топ-3 шкідливих складових, від яких краще відмовитися:



1.SLS - содіум лаурил сульфат. Можна зустріти в шампунях, гелях для вмивання, гелях для душу, пінах для ванни, дитячих засобах. Компонент дає рясну піну і має погану славу. Але, треба зазначити, він безпечний і навіть потрібен в деяких випадках. Перукарі підтвердять, що шампуні з sls багатьом людям потрібні і показані.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще уникати SLS в засобах для обличчя і тіла людям з чутливою і проблемною шкірою, в дитячих продуктах.

Але він допустимий і навіть потрібен в засобах для жирної шкіри, в продуктах не щоденного застосування.



2.SLЕS - содіум лаурет сульфат, вважається менш агресивним, ніж SLS. Проте це такий же піноутворювач, жиророзчинник. Вважається подразнювачем і компонентом, що знижує захисні властивості шкіри. Правила застосування та рекомендації ті ж.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)