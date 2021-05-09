Синяки уйдут: косметолог раскрыла секреты ухода за кожей вокруг глаз

Уход за зоной вокруг глаз в целом такой же, как и за кожей всего остального лица, но в некоторых случаях его нужно усилить.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.⠀
Яна рассказала, что уход начинается с очищения.
Очищение. "Если нет водостойкого макияжа, очищайте эту зону пенкой. Если есть - придется очищать отдельно. Есть 2 способа:
Важно: никакой мицеллярной воды. Только если вы в тайге, лесу или Африке (остатки смывать).
Защита от солнца. Такая же, как для всего лица. Для раздраженной кожи - только физические фильтры. Есть специальные стики с spf.
Солнечные очки - обязательно. Spf-крем защитит нежную кожу вокруг глаз, но не сетчатку глаз, которая получает от солнца серьезный вред.
Как ухаживать за кожей вокруг глаз (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Увлажнение / питание.
Увлажняем: гиалуроновая кислота, мезороллер - способ для бесстрашных, хиджама тоже подходит. Микротоки.
Уплотняем и осветляем: витамин С, ниацинамид, пептиды, ретиноиды (это уже anti-age уход), мезороллер и хиджама, микротоки.⠀
Чем помочь: кофеин, массаж охлажденным нефритовым роллером немного снимет отек нефритовый роллер, патчи вокруг глаз освежат взгляд за 20 минут, на решение более глобальных проблем они и не претендуют. Микротоки (да,они от всего)", - рассказала косметолог.
Напомним, нутрициолог рассказала, чем грозит загар - старение кожи и разрушение клеток ДНК.
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