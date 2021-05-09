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Синці підуть геть: косметолог розкрила секрети догляду за шкірою навколо очей

Автор: Тетяна Турчанікова

Догляд за зоною навколо очей в цілому такий же, як і за шкірою всього лиця, але в деяких випадках його потрібно посилити.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.⠀

Яна розповіла, що догляд починається з очищення.

Очищення. "Якщо немає водостійкого макіяжу, очищайте цю зону пінкою. Якщо є -доведеться очищати окремо. Є 2 способи:

  • Гідрофільний бальзам + пінка.
  • Засіб для зняття макіяжу + пінка.

Важливо: ніякої міцелярної води. Тільки якщо ви в тайзі, лісі або Африці (залишки змивати).

Захист від сонця. Така ж, як для всього обличчя. Для роздратованої шкіри - тільки фізичні фільтри. Є спеціальні стіки з spf.

Сонячні окуляри - обов'язково. Spf-крем захистить ніжну шкіру навколо очей, але не сітківку очей, яка отримує від сонця серйозної шкоди.

Як доглядати за шкірою навколо очей (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Зволоження / живлення.

  • Якщо у вас молода шкіра або проблем зі шкірою навколо очей немає, вам не потрібен окремий крем. Підійде ваш крем для обличчя (з хорошим складом). Не потрібно ускладнювати.
  • Якщо шкіра не молода або є проблеми з зоною навколо очей, потрібен додатковий догляд. Якщо шкіра не чутлива, можна наносити сироватки для обличчя (не агресивні).

Найпоширеніші проблеми зі шкірою під очима

  • "Гусячі лапки "(зморшки навколо очей). Всередину - омега-3, повноцінне харчування і 1-5 - 2 л води.

Зволожуємо: гіалуронова кислота, мезороллер - спосіб для безстрашних, хіджама теж підходить. Мікроструми.

  • "Синці" під очима. Спимо, як слід. Зміцнюємо судини (вітамін С, вітамін К2, консультація лікаря).

Ущільнюємо і освітлюємо: вітамін С, ніацинамід, пептиди, ретиноїди (це вже anti-age догляд), мезороллер і хіджама, мікроструми.⠀

  • "Мішки" під очима. Буду чесною, якщо вони постійно, то крім лікування причини нічого не допоможе. Ін'єкції візуально (і тільки) поліпшать зовнішній вигляд. Креми і патчі краще наносити холодненькими.

Чим допомогти: кофеїн, масаж охолодженим нефритовим ролером трохи зніме набряк, патчі навколо очей освіжать погляд за 20 хвилин, на вирішення більш глобальних проблем вони і не претендують. Мікроструми (так, вони від усього)", - розповіла косметолог.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чим загрожує загар - старіння шкіри і руйнування клітин ДНК.

Читайте також: косметолог дала список косметики, якою не можна користуватися вагітним - від небажаної до небезпечної.

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