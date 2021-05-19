Многослойность и яркие акценты: стилист назвала трендовые аксессуары и маникюр лета 2021

Она выделила топ-5 трендов грядущего сезона.

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1.Космос и футуризм — что-то совершенно неземное и ни в коем случае не обыденное;

2.Буйство ярких красок, украшения будто вернулись из нашего детства;



Яркие украшения словно родом из детства - один из трендов сезона (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

3.Многослойность в украшениях;

4.Микс золота с серебром, несмотря на то, что раньше это считалось вульгарным, сейчас очень актуально и смотрится стильно;

5.Микс металла с жемчугом.

Металл с жемчугом - еще одна "фишка" летнего сезона 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Также стилист рассказала и о последних трендах в маникюре. С приходом тепла хочется добавить ярких акцентов и цветов.

Сейчас в тренде зеленый, малиновый, желтый, лиловый, голубой и всевозможные комбинации этих цветов друг с другом. Конечно же, пастельные тона никогда не уходят из моды, они всегда будут и всегда успешно впишутся в ваш гардероб, но яркие цвета, наоборот, могут любой базовый гардероб сделать интереснее.



Благородный нюд никогда не выйдет из моды (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Кстати, интересный лайфхак, когда цвет маникюра совпадает с каким-то аксессуаром в вашем образе.