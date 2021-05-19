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Багатошаровість і яскраві акценти: стиліст назвала трендові аксесуари і манікюр літа 2021

Автор: Lite

Літо - прекрасний привід розбавити легкий образ аксесуарами і створити яскраві акценти. Як не розгубитися серед величезної кількості і вибрати наймодніші?

Про це на сторінці в Instagram розповіла стиліст Ксенія Господинова.

Вона виділила топ-5 трендів майбутнього сезону.

1.Космос і футуризм — щось абсолютно неземне і ні в якому разі не буденне;

2.Буйство яскравих фарб, прикраси ніби повернулися з нашого дитинства;


Яскраві прикраси немов родом з дитинства - один із трендів сезону (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

3.Багатошаровість в прикрасах;

4.Мікс золота зі сріблом, незважаючи на те, що раніше це вважалося вульгарним, зараз дуже актуально і виглядає стильно;

5.Мікс металу з перлами.

Метал з перлами - ще одна "фішка" літнього сезону 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Також стиліст розповіла і про останні тренди в манікюрі. З приходом тепла хочеться додати яскравих акцентів і фарб.

Зараз в тренді зелений, малиновий, жовтий, ліловий, блакитний і всілякі комбінації цих кольорів один з одним. Звичайно ж, пастельні тони ніколи не йдуть з моди, вони завжди будуть і завжди успішно впишуться в ваш гардероб, але яскраві кольори, навпаки, можуть будь-який базовий гардероб зробити цікавіше.


Благородний нюд ніколи не вийде з моди (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

До речі, цікавий лайфхак, коли колір манікюру збігається з якимось аксесуаром у вашому образі.

До слова, стиліст Тетяна Волкова розповіла, як не прогадати з розміром модного кольє-ланцюга.

Нагадаємо, що раніше стиліст Катрін Дойл навчила виглядати сексуально, але не вульгарно і дала поради тим, хто хоче сторити спокусливий лук.

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