Моментальная домашняя маска-лифтинг, которая заменит уколы красоты

Лифтинг-маски - отличный экспресс-метод на глазах сбросить пару лет и подтянуть кожу. Сделать эффективный вариант можно в домашних условиях.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram появился рецепт действенной маски-лифтинга на основе дрожжей. Дрожжи – одни из древнейших спутников человека. Это первые живые микроорганизмы, которые наши предки научились успешно выращивать и использовать.

⠀

Дрожжевая терапия отлично зарекомендовала себя в косметологии: маски из дрожжей для лица обладают омолаживающим и оздоравливающим эффектом. Это средство возвращает и сохраняет молодость и восстанавливает красоту кожи.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грибки, из которых состоит дрожжевая масса, обладают уникальным составом. Он регенерирует кожный покров, стабилизирует работу сальных желез и благотворно воздействует на липидный обмен.



Попадая в глубокие слои кожи, дрожжевые грибки начинают активно действовать. Они перерабатывают скопившиеся в порах жировые отложения, выделяя стимулирующие ферменты, которые благотворно влияют на все процессы в кожных покровах.

⠀

Приготовление:

2 ч.л. живых дрожжей.

картофельный сок.

масляный витамин Е - 10 капель.

оливковое масло - 10 капель.

В дрожжи добавить картофельный сок (постепенно, интенсивно помешивая до получения однородной, кремообразной консистенции, удобной в нанесении), затем витамин Е и масло ( масло можно брать любое, по типу кожи), перемешать.

Маску нанести на все лицо, зону под глазами, шею, выдержать 15 минут, смыть теплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Маска идеально подходит для зоны декольте, рук и других частей тела, для применения в других зонах нужно увеличить пропорции.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Применение: 1 раз в неделю. Курс: 10 процедур. После курса перерыв не менее месяца.

⠀

Маску также можно делать по необходимости, перед важным мероприятием, т.к. результат сильного лифтинга виден сразу после применения. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала об уходе за кожей с шелушениями.