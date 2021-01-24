Моментальна домашня маска-ліфтинг, яка замінить уколи краси

Ліфтинг-маски - відмінний експрес-метод на очах сбкинути кілька років і підтягнути шкіру. Зробити ефективний варіант можна в домашніх умовах.

На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram з'явився рецепт дієвої маски-ліфтингу на основі дріжджів. Дріжджі – одні із найдавніших супутників людини. Це перші живі мікроорганізми, які наші предки навчилися успішно вирощувати і використовувати.

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Дріжджова терапія відмінно зарекомендувала себе в косметології: маски з дріжджів для обличчя мають омолоджуючий і оздоровлюючим ефектом. Цей засіб повертає і зберігає молодість і відновлює красу шкіри.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Грибки, з яких складається дріжджова маса, мають унікальний склад. Він відновлює шкірний покрив, стабілізує роботу сальних залоз і благотворно впливає на ліпідний обмін.



Потрапляючи в глибокі шари шкіри, дріжджові грибки починають активно діяти. Вони переробляють скупчилися в порах жирові відкладення, виділяючи стимулюють ферменти, які благотворно впливають на всі процеси в шкірних покривах.

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Приготування:

2 ч. л. живих дріжджів.

картопляний сік.

масляний вітамін Е - 10 крапель.

оливкова олія - 10 крапель.

В дріжджі додати картопляний сік (поступово, інтенсивно помішуючи до отримання однорідної, кремоподібної консистенції, зручної в нанесенні), потім вітамін Е і олію (олію можна брати будь-яку, по типу шкіри), перемішати.

Маску нанести на обличчя, зону під очима, шию, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.

Маска ідеально підходить для зони декольте, рук та інших частин тіла, для застосування в інших зонах потрібно збільшити пропорції.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 10 процедур.Після курсу перерва не менше місяця.

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Маску можна робити за необхідності, перед важливим заходом, оскільки результат сильного ліфтингу видно відразу після застосування. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про долгляд за шкірою, що лущиться.