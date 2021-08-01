Без морщин и отеков: топ-9 советов по уходу за кожей вокруг глаз от косметолога

Топ-9 основных правил выглядят так:



1.Высыпаться. Банально, но эффекта от этого будет намного больше, чем от любого крема.



2. Пить воду. Еще один очевидный совет, но отёчность появляется в том числе и от недостатка жидкости. В среднем нужно 30 мл.чистой воды на кг веса.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Крем лучше всего наносить безымянным пальцем. Он самый слабый по нажатию и прикосновение будет нежнее.



4.Крем наносим по костному краю и под бровью.



5.На подвижное веко не наносим, он туда и так распределиться. Если наносить специально, могут появиться припухлости, жжение, раздражение слизистой.



6.Распределяем похлопывающими движениями, не растираем и не размазываем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7.Снизу двигаемся по костному краю по направлению к внутреннему уголку. А сверху - наоборот, к внешнему.



8.Крем для век лучше хранить в холодильнике. Холодный крем эффективнее убирает припухлости и отеки.



9.Делать офтальмологическую зарядку для глаз. Уставшие, перенапряженные глаза никого не украшают. Давайте прямо сейчас отдохнём минуточку от телефона и посмотрим 10 раз вверх-вниз, потом вправо-влево, по диагонали, нарисуем глазами 4 восьмёрки и 4 в другую сторону и напоследок еще 4 круга.