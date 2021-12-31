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Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога

Автор: Ольвия Агаркова

Праздники — не повод пускаться во все тяжкие. Давайте разберем, как сделать новогоднюю ночь и каникулы полезными для здоровья.

Диетолог Светлана Левкина в Instagram дала четкую инструкцию.

Соблюдайте умеренность в еде

  • Классические блюда новогоднего стола можно адаптировать под здоровый рацион.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Посарайтесь отказатся от тяжелой, жареной и жирной еды, включая майонез.
  • Не голодайте перед новогодней ночью, чтобы «оставить место» для всех блюд.
  • Сохраняйте умеренность и в каникулы, несмотря на соблазн есть много и несбалансированно.
  • Будьте осторожны с алкоголем.

Помимо негативного влияния на внутренние органы и системы, спиртные напитки усиливают аппетит, что часто ведет к перееданию за праздничным столом.

Если вы решили выпить алкоголь, то не смешивайте его в коктейли с газированными напитками. Маленькие (казалось бы безобидные) пузырьки углекислого газа ускоряют всасывания алкоголя в кровь.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сохраняйте режим

В начале января появляется возможность долго спать утром и засиживаться допоздна ночью. Позвольте себе отклонения от привычного графика, но не более чем на пару часов. Это поможет в дальнейшем перестроить отпускной режим на рабочий без ощутимых физических и эмоциональных неудобств.

Запланируйте ежедневные активности, чтобы свести к минимуму риск провести праздники на диване, просыпаясь к обеду.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Занимайтесь спортом

Многие воспринимают новогодние каникулы как возможность наконец расслабиться и ничего не делать. Это не всегда помогает накопить ресурс. На самом деле, именно двигательная активность позволяет поддерживать высокий уровень энергии, хорошее настроение и самочувствие.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет улучшить пищеварение и ощущать легкость после еды.

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