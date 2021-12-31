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Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога

Автор: Ольвія Агаркова

Свята - не привід пускатися у всі тяжкі. Давайте розберемо, як зробити новорічну ніч і канікули корисними для здоров'я.

Дієтолог Світлана Левкіна в Instagram дала чітку інструкцію.

Дотримуйтесь помірність в їжі

  • Класичні страви новорічного столу можна адаптувати під здоровий раціон.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Посарайтеся відмовитися від важкої, смаженої і жирної їжі, включаючи майонез.
  • Не голодуйте перед новорічною ніччю, щоб «залишити місце» для всіх страв.
  • Зберігайте помірність і в спокусі не їжте багато і незбалансовано.
  • Будьте обережні з алкоголем.

Крім негативного впливу на внутрішні органи і системи, спиртні напої підсилюють апетит, що часто веде до переїдання за святковим столом.

Якщо ви вирішили випити алкоголь, то не змішуйте його в коктейлі з газованими напоями. Маленькі (здавалося б нешкідливі) бульбашки вуглекислого газу прискорюють всмоктування алкоголю в кров.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зберігайте режим

На початку січня з'являється можливість довго спати вранці і засиджуватися допізна вночі. Дозвольте собі відхилення від звичного графіка, але не більше ніж на пару годин. Це допоможе в подальшому перебудувати відпускний режим на робочий без відчутних фізичних і емоційних незручностей.

Заплануйте щоденні активності, щоб звести до мінімуму ризик провести свята на дивані, прокидаючись до обіду.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Займайтеся спортом

Багато хто сприймає новорічні канікули як можливість нарешті розслабитися і нічого не робити. Це не завжди допомагає накопичити ресурс. Насправді, саме рухова активність дозволяє підтримувати високий рівень енергії, гарний настрій і самопочуття.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, що допоможе поліпшити травлення і відчувати легкість після їжі.

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