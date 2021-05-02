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Не навреди! Чек-лист травмирующих для кожи процедур, о которых стоит забыть

Автор: Lite

Некоторые популярные процедуры могут существенно повредить кожу и испортить ее состояние, усугубив существующие проблемы. От каких привычных бьюти-рутин стоит отказаться во имя красивой и здоровой кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На личной странице в Instagram она перечислила процедуры для лица, которые нестоит делать никому.

Специалист напомнила, что не навредить - одна из главных задач ухода. Эксперт составила список того, что травмирует нашу кожу. Травмирует, приводит ее к состоянию обезвоженности, чувствительности, провоцирует появление высыпаний, пигментации и других проблем.

  • Агрессивные умывалки
  • Мыло для очищения лица
  • Отсутствие в уходе тоника/лосьона
  • Неподходящая друг другу пара "умывалка+тоник"
  • Масла для лица
  • Натуральные скрабы
  • Щеточки и спонжи для очищения лица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Механическая чистка и выдавливание прыщей
  • Использование средств не по назначению (например, мицеллярка для умывания. Это средство только для демакияжа)
  • Бездумное использование кислот
  • "Народные" средства (пилинг содой, ягодные маски (кислота), хлоргексидин вместо тоника и так далее)
  • Ночной крем (помните, не всем он показан)
  • Отсутствие SPF защиты в дни повышенной солнечной активности (индекс УФ выше 2х)
  • Отсутствие регулярного базового ухода
  • Неподходящий вам уход (средства подобраны неверно)

Она уточнила, что, например, умывалка и тоник должны решать поставленные задачи и давать коже комфорт и результат.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила выбирать и правильно делать маску из глины.

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