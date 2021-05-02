Не навреди! Чек-лист травмирующих для кожи процедур, о которых стоит забыть

Некоторые популярные процедуры могут существенно повредить кожу и испортить ее состояние, усугубив существующие проблемы. От каких привычных бьюти-рутин стоит отказаться во имя красивой и здоровой кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина.
На личной странице в Instagram она перечислила процедуры для лица, которые нестоит делать никому.
Специалист напомнила, что не навредить - одна из главных задач ухода. Эксперт составила список того, что травмирует нашу кожу. Травмирует, приводит ее к состоянию обезвоженности, чувствительности, провоцирует появление высыпаний, пигментации и других проблем.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Она уточнила, что, например, умывалка и тоник должны решать поставленные задачи и давать коже комфорт и результат.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила выбирать и правильно делать маску из глины.