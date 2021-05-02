Не нашкодь! Чек-лист травмуючих для шкіри процедур, про які варто забути

Деякі популярні процедури можуть істотно пошкодити шкіру і зіпсувати її стан, посиливши існуючі проблеми. Від яких звичних б'юті-рутин варто відмовитися в ім'я красивої і здорової шкіри розповіла косметолог Ольга Петруніна.
На особистій сторінці в Instagram вона перерахувала процедури для обличчя, які не варто робити нікому.
Спеціаліст нагадала, що не нашкодити - одне з головних завдань догляду. Експерт склала список того, що травмує нашу шкіру. Травмує, призводить до зневоднення, чутливості, провокує появу висипань, пігментації та інших проблем.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вона уточнила, що, наприклад, умивалка і тонік повинні вирішувати поставлені завдання і давати шкірі комфорт і результат.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила вибирати і правильно робити маску з глини.