Звезды выбирают нектарный блонд: как выглядит самое трендовое окрашивание весны

Этой зимой, несомненно, балом правили брюнетки. Но чем чаще солнце появляется на небе и чем ближе к весне, тем больше "светлых голов" появляется на улицах.

И это неудивительно: стилисты в один голос называют самым трендовым оттенком нектарный блонд.