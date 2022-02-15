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Звезды выбирают нектарный блонд: как выглядит самое трендовое окрашивание весны

Автор: Татьяна Турчаникова

Этой зимой, несомненно, балом правили брюнетки. Но чем чаще солнце появляется на небе и чем ближе к весне, тем больше "светлых голов" появляется на улицах.

И это неудивительно: стилисты в один голос называют самым трендовым оттенком нектарный блонд.

Что такое нектарный блонд – это блонд с кремовым оттенком, в котором есть и платина, и мягкие теплые тона. Благодаря такому сочному сочетанию окрашивание смотрится естественно и его легче поддерживать, чем идеально ровный цвет.

"Нектарный блонд выглядит роскошно, золотисто и тепло", – сказал Glamour Том Смит, стилист и парикмахер.

Как выглядит одно из самых модных окрашиваний весны 2022 (фото: instagram.com/tomsmithhd)

"Ключевым здесь является осветление основного цвета волос до темно-золотистого блонда, добавление теплых ванильно-кремовых бликов в области лица".

Чтобы получить подобный оттенок, Смит предлагает к бежевой или золотисто-русой основе добавить светлые блики.

Темноволосым будет сложно поддерживать блонд, может появиться рыжина (фото: instagram.com/jennaperryhair)

"Этот цвет особенно подходит тем, у кого натуральные волосы от среднего до светлого, а вот на очень темных основах, как правило, может проявиться оранжевый, с которым придется бороться", – говорит он.

Блики и переливы (фото: instagram.com/jennaperryhair)

Внимание: фиолетовый шампунь для "очистки" цвета с этим оттенком блонда лучше не использовать, предупредил парикмахер. Добавьте тепла и насыщенности, используя продукты с бежевыми и золотыми тонами.

Знаменитости, которые выбирают нектарный блонд

  • Кендис Свейнпоул

Супермодель любит экспериментировать с цветом волос (фото: instagram.com/tropicofc)

  • Мария Педраза

Платина плюс "теплая" основа (фото: instagram.com/mariapedraza)

  • Сидни Свини

Такой цвет волос легко поддерживать, он не требует идеальной "чистоты" (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

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