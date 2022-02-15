Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Цієї зими, безсумнівно, балом правили брюнетки. Але чим частіше сонце з'являється на небі і чим ближче до весни, тим більше "світлих голів" з'являється на вулицях.

І це не дивно: стилісти в один голос називають найтрендовішим відтінком нектарний блонд.