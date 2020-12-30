Нежные и бархатные: топ-5 секретов косметолога по уходу за руками зимой

Низкие температуры, сухой воздух в помещених, а в этому году еще и более активнее использование антисептиков - у многих это привело кожу к обезвоживанию. Кожа рук сохнет, ее защитный барьер нарушается, снижается иммунитет. Как помочь ручкам? Об этом в Instagram рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Эти топ-5 советов помогут вернуть рукам ухоженный вид.



1.Помним: основная функция кожи - защитная.Поэтому помимо активного мытья рук, кожу обязательно нужно увлажнять, чтобы не привести к сильному обезвоживанию, сухости, трещинам.



Крем для рук сейчас для вас точно такой же незаменимый друг, как и антисептик с мылом. Активно увлажняйте руки в течение дня. Это тот минимум, который вы можете самостоятельно обеспечить себе в домашних условиях.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Старайтесь избегать масел на кожу рук в чистом виде. На кутикулу - да. А на кожу: лучше добавить пару капель масла в свой крем, нанести на руки и надеть перчатки (например, когда готовите). Руки увлажняются, еще и СПА- процедуру получат во время приготовления ужина.



3.От ветров и морозов защищаемся варежками. От бытовой химии защищаемся перчатками. Старайтесь максимально исключить соприкосновение кожи и чистящих средств, выбирать бытовую химию с деликатными составами.



4.По возможности сократите количество использования антисептиков. Сейчас это проще сделать, чем весной и летом, потому что зимой в общественных местах уместно быть даже в уличных перчатках. А антисептики оставьте только на крайний случай.





5.Пилинги/мягкие скрабы для рук отшелушат отмершие клетки и сделают руки нежными! После пилинга можно сделать маску или парафиновую ванночку и тем самым закрепить результат! А если завершить процедуру массажем - ваши ручки однозначно скажут спасибо! Девочки, это такое удовольствие, делать дома в холодный зимний вечер процедуру для рук.

Напомним, что ранее косметолог Лейла Роз рассказала, как бороться с сухостью кожи в зимний период.

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