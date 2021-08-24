Пептиды, ретинол и другие компоненты: что должно быть в составе антивозрастной косметики

Антивозрастной уход можно начать по умолчанию - в 30+, или по необходимости - хоть в 22, если есть морщины. Поэтому кремы 20+, 30+, 40+ и проч - пережитки прошлого. Морщины легче предотвратить, чем убрать.
Косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в Instagram о самых эффективных anti-age компонентах, которые должны быть в составе уходовой косметики.
Ретиноиды стимулируют фибробласты (производят коллаген и эластин) и отсрочивают старение кожи. Из форм ретиноидов наиболее подходят:
Пептиды работают системно: курс в 2 месяца 2 раза в день, а дальше для поддержания эффекта - хотя бы пару раз в неделю. В anti-age эффективны:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Витамин С стимулирует синтез коллагена, церамидов и регулирует работу металлопротеиназ (они разрушают коллаген и эластин). В борьбе с морщинами из опыта эффективнее кислая форма витамина С:
⠀
АНА-кислоты ускоряют обновление кожи (оно замедляется с возрастом), увлажняют и влияют на выработку коллагена и эластина. Наиболее эффективны:
⠀
Ниацинамид увеличивает в коже количество липидов, белков (коллаген и эластин - белки) и увлажняет кожу, визуально уменьшая морщины. А также он уменьшает возрастную пигментацию.
⠀
Мезороллер/Дермапен - контролированный стресс для кожи, запускающий её самовосстановление. Кожа обновляется, вырабатываются коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, уменьшаются рубцы и пигментация.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Церамиды/ламеллярные эмульсии укрепляют защитные функции кожи. Влага не испаряется чрезмерно (меньше морщин), в кожу не проникают патогены (здоровая кожа).
Напомним, ранее диетолог назвала 5 правил, которые помогут продлить молодость.