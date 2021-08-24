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Пептиди, ретинол та інші компоненти: що повинно бути в складі антивікової косметики

Автор: Марина Настевич

Антивіковий догляд можна почати за замовчуванням - в 30+, або за потребою - хоч в 22, якщо є зморшки. Тому креми 20+, 30+, 40 + та ін - пережитки минулого. Зморшкам легше запобігти, ніж прибрати.

Косметолог-нутриціолог Яна Фоксі розповіла в Instagram про найефективніші anti-age компоненти, які повинні бути в складі доглядової косметики.

Anti-age догляд:

Ретиноїди стимулюють фібробласти (виробляють колаген і еластин) і відстрочують старіння шкіри. З форм ретиноїдів найбільш підходять:

  • Ретинол (retinol)
  • Ретиналь (retinal; retinaldehyde)
  • Ретинил ретиноат (r-retinoate; retinyl retinoate).


Пептиди працюють системно: курс в 2 місяці 2 рази на день, а далі для підтримки ефекту - хоча б пару раз в тиждень. У anti-age ефективні:

  • Пептиди-блокатори блокують передачу сигналу про скорочення м'язів з нервового закінчення на м'язове волокно (типу ботулотоксину типу А, але механізм інший):
  • Argireline, Inyline, Leuphasyl, Myoxinol, SNAP 8, Syn-Ake.
  • Пептиди-ремодулятори покращують якість шкіри і омолоджують її, регулюючи синтез колагену, еластину:
  • AC Collagen Prepeptide, Syn-Coll, Syn-Tacks, Trylagen, Haloxyl, Matrixyl 3000, Regestril.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Вітамін С стимулює синтез колагену, церамідів і регулює роботу металопротеїназ (вони руйнують колаген і еластин). У боротьбі зі зморшками з досвіду ефективніше кисла форма вітаміну С:

  • Аскорбінова кислота (Ascorbic acid).


АНА-кислоти прискорюють оновлення шкіри (воно сповільнюється з віком), зволожують і впливають на вироблення колагену і еластину. Найбільш ефективні:

  • Гліколева кислота стимулює вироблення гіалуронової кислоти і потовщує шкіру. Може не підійти чутливій шкірі.
  • Молочна і мигдальна кислоти - універсальні.


Ніацинамід збільшує в шкірі кількість ліпідів, білків (колаген і еластин - білки) і зволожує шкіру, візуально зменшуючи зморшки. А також він зменшує вікову пігментацію.

Мезороллер/Дермапен - контрольований стрес для шкіри, що запускає її самовідновлення. Шкіра оновлюється, виробляються колаген, еластин і гіалуронова кислота, зменшуються рубці і пігментація.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Цераміди/ламелярні емульсії зміцнюють захисні функції шкіри. Волога не випаровується надмірно (менше зморшок), в шкіру не проникають патогени (здорова шкіра).

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала 5 правил, які допоможуть продовжити молодість.

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