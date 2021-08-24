Пептиди, ретинол та інші компоненти: що повинно бути в складі антивікової косметики

Антивіковий догляд можна почати за замовчуванням - в 30+, або за потребою - хоч в 22, якщо є зморшки. Тому креми 20+, 30+, 40 + та ін - пережитки минулого. Зморшкам легше запобігти, ніж прибрати.
Косметолог-нутриціолог Яна Фоксі розповіла в Instagram про найефективніші anti-age компоненти, які повинні бути в складі доглядової косметики.
Ретиноїди стимулюють фібробласти (виробляють колаген і еластин) і відстрочують старіння шкіри. З форм ретиноїдів найбільш підходять:
Пептиди працюють системно: курс в 2 місяці 2 рази на день, а далі для підтримки ефекту - хоча б пару раз в тиждень. У anti-age ефективні:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Вітамін С стимулює синтез колагену, церамідів і регулює роботу металопротеїназ (вони руйнують колаген і еластин). У боротьбі зі зморшками з досвіду ефективніше кисла форма вітаміну С:
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АНА-кислоти прискорюють оновлення шкіри (воно сповільнюється з віком), зволожують і впливають на вироблення колагену і еластину. Найбільш ефективні:
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Ніацинамід збільшує в шкірі кількість ліпідів, білків (колаген і еластин - білки) і зволожує шкіру, візуально зменшуючи зморшки. А також він зменшує вікову пігментацію.
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Мезороллер/Дермапен - контрольований стрес для шкіри, що запускає її самовідновлення. Шкіра оновлюється, виробляються колаген, еластин і гіалуронова кислота, зменшуються рубці і пігментація.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Цераміди/ламелярні емульсії зміцнюють захисні функції шкіри. Волога не випаровується надмірно (менше зморшок), в шкіру не проникають патогени (здорова шкіра).
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