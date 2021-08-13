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На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

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Пятница 13 августа 2021 10:27
На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц На первый звонок: простая укладка или сложная прическа? (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Автор: Татьяна Турчаникова

Скоро осень, а значит - пора на учебу. Желание вернуться в школу для детей, чаще всего, сопровождается предвкушением встречи с друзьями и возможностью надеть новую модную форму.

И если с одеждой разобраться не так уж сложно, то прическа, с которой лучше всего отправиться школьнице на первый звонок, все еще у многих под вопросом.

Стилист Майя Кривобокова в своем Instagram подобрала восемь идей стильных укладок, которые будут уместными на подобном мероприятии - и, главное, девочке-школьнице они тоже понравятся.

Мы знаем все о напряженных утрах перед школой - и именно поэтому говорим именно о тех прическах, которые не займут много времени, но при этом, будут выглядеть стильно и уместно в школе.

База и важные детали: стилист показала, как правильно одеть школьницу в 2021

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

Иногда стоит оставить волосы распущенными (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Топ-8 идей стильных причесок на первый звонок

  • Маленькие косички у лица

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

  • Хвост и коса набок

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

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  • Два хвостка - классика для школьниц

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

  • Высокий хвост

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

  • Два пучка

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

  • "Мальвинка"

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На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

  • Пляжные волны

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

  • Пучок на макушке

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

С такой прической легко выглядеть королевой школы (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раньше стилист показала главные тренды осени 2021 года.

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