На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц
Скоро осень, а значит - пора на учебу. Желание вернуться в школу для детей, чаще всего, сопровождается предвкушением встречи с друзьями и возможностью надеть новую модную форму.
И если с одеждой разобраться не так уж сложно, то прическа, с которой лучше всего отправиться школьнице на первый звонок, все еще у многих под вопросом.
Стилист Майя Кривобокова в своем Instagram подобрала восемь идей стильных укладок, которые будут уместными на подобном мероприятии - и, главное, девочке-школьнице они тоже понравятся.
Мы знаем все о напряженных утрах перед школой - и именно поэтому говорим именно о тех прическах, которые не займут много времени, но при этом, будут выглядеть стильно и уместно в школе.
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Иногда стоит оставить волосы распущенными (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Топ-8 идей стильных причесок на первый звонок
- Маленькие косички у лица
- Хвост и коса набок
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- Два хвостка - классика для школьниц
- Высокий хвост
- Два пучка
- "Мальвинка"
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- Пляжные волны
- Пучок на макушке
С такой прической легко выглядеть королевой школы (фото: instagram.com/maya.prostyle)
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