На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

Скоро осінь, а значить - пора на навчання. Бажання повернутися в школу для дітей, найчастіше, супроводжується передчуттям зустрічі з друзями і можливістю надіти нову модну форму.

І якщо з одягом розібратися не так вже й складно, то зачіска, з якою найкраще відправитися школярці на перший дзвінок, все ще у багатьох під питанням.

Стиліст Майя Кривобокова у своєму Instagram підібрала вісім ідей стильних укладань, які будуть доречними на подібному заході - і, головне, дівчинці-школярці вони теж сподобаються.