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На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

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П'ятниця 13 серпня 2021 10:27
На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок На перший дзвінок: просте укладання або складна зачіска? (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Скоро осінь, а значить - пора на навчання. Бажання повернутися в школу для дітей, найчастіше, супроводжується передчуттям зустрічі з друзями і можливістю надіти нову модну форму.

І якщо з одягом розібратися не так вже й складно, то зачіска, з якою найкраще відправитися школярці на перший дзвінок, все ще у багатьох під питанням.

Стиліст Майя Кривобокова у своєму Instagram підібрала вісім ідей стильних укладань, які будуть доречними на подібному заході - і, головне, дівчинці-школярці вони теж сподобаються.

Ми знаємо все про напружені ранки перед школою - і саме тому говоримо саме про ті зачіски, які не займуть багато часу, але при цьому, будуть виглядати стильно і доречно в школі.

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На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

Іноді варто залишити волосся розпущеним (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Топ-8 ідей стильних зачісок на перший дзвінок

  • Маленькі кіски біля лиця

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • Хвіст і коса набік

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

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  • Два хвостка - класика для школярок

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • Високий хвіст

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На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • Два пучка

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • "Мальвинка"

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На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • Пляжні хвилі

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

  • Пучок на маківці

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

З такою зачіскою легко виглядати королевою школи (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раніше стиліст показала головні тренди осені 2021 року.

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