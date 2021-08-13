На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок
Скоро осінь, а значить - пора на навчання. Бажання повернутися в школу для дітей, найчастіше, супроводжується передчуттям зустрічі з друзями і можливістю надіти нову модну форму.
І якщо з одягом розібратися не так вже й складно, то зачіска, з якою найкраще відправитися школярці на перший дзвінок, все ще у багатьох під питанням.
Стиліст Майя Кривобокова у своєму Instagram підібрала вісім ідей стильних укладань, які будуть доречними на подібному заході - і, головне, дівчинці-школярці вони теж сподобаються.
Ми знаємо все про напружені ранки перед школою - і саме тому говоримо саме про ті зачіски, які не займуть багато часу, але при цьому, будуть виглядати стильно і доречно в школі.
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Іноді варто залишити волосся розпущеним (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Топ-8 ідей стильних зачісок на перший дзвінок
- Маленькі кіски біля лиця
- Хвіст і коса набік
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- Два хвостка - класика для школярок
- Високий хвіст
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- Два пучка
- "Мальвинка"
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- Пляжні хвилі
- Пучок на маківці
З такою зачіскою легко виглядати королевою школи (фото: instagram.com/maya.prostyle)
Раніше стиліст показала головні тренди осені 2021 року.