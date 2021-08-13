На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

Скоро осень, а значит - пора на учебу. Желание вернуться в школу для детей, чаще всего, сопровождается предвкушением встречи с друзьями и возможностью надеть новую модную форму.

И если с одеждой разобраться не так уж сложно, то прическа, с которой лучше всего отправиться школьнице на первый звонок, все еще у многих под вопросом.

Стилист Майя Кривобокова в своем Instagram подобрала восемь идей стильных укладок, которые будут уместными на подобном мероприятии - и, главное, девочке-школьнице они тоже понравятся.