UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

Автор: Татьяна Турчаникова

Скоро осень, а значит - пора на учебу. Желание вернуться в школу для детей, чаще всего, сопровождается предвкушением встречи с друзьями и возможностью надеть новую модную форму.

И если с одеждой разобраться не так уж сложно, то прическа, с которой лучше всего отправиться школьнице на первый звонок, все еще у многих под вопросом.

Стилист Майя Кривобокова в своем Instagram подобрала восемь идей стильных укладок, которые будут уместными на подобном мероприятии - и, главное, девочке-школьнице они тоже понравятся.

Мы знаем все о напряженных утрах перед школой - и именно поэтому говорим именно о тех прическах, которые не займут много времени, но при этом, будут выглядеть стильно и уместно в школе.

База и важные детали: стилист показала, как правильно одеть школьницу в 2021

Иногда стоит оставить волосы распущенными (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Топ-8 идей стильных причесок на первый звонок

  • Маленькие косички у лица

  • Хвост и коса набок

Широкие брюки и белая рубашка: Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ

  • Два хвостка - классика для школьниц

  • Высокий хвост

  • Два пучка

  • "Мальвинка"

Кежуал и оверсайз: Андре Тан показал, как модно одеть ребенка в школу в 2021

  • Пляжные волны

  • Пучок на макушке

С такой прической легко выглядеть королевой школы (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раньше стилист показала главные тренды осени 2021 года.

Читайте LITE в Google News
Кендалл Дженнер