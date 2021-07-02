Почему так сложно похудеть в "проблемных местах" : диетолог дала подробный ответ

Если вес в целом лишний, то работать всегда нужно с рационом питания и хроническими заболеваниями. Если нарушен общий мышечный тонус, присутствует дряблость тела, то это можно исправить регулярными тренировками и определенными процедурами.



Теперь о "проблемных местах". Начнем с того, что подкожная жировая клетчатка – это хорошо, полезно и красиво! Это наша красота и привлекательность, когда в меру.

По данным исследователей, у женщин, у которых в области бедер слишком мало жира могут возникнуть серьезные проблемы с метаболизмом. Увлечения модными "сушками" и липосакцией наносят серьезный удар по женскому здоровью.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Доказано, что женщины с широкими бедрами лучше защищены от сердечно-сосудистых заболеваний.



Еще один доказанный бонус: в меру развитая подкожная клетчатка защищает нас от висцерального ожирения.



Откуда берутся "проблемные места" у женщин?

Это гормонзависимые участки подкожно-жировой клетчатки, откуда жир даже при самом старательном жиросжигании полностью не уходит.



Можно снизить вес до состояния скелета, но в проблемных местах все еще будет оставаться жир.



Установлено, что жировые клетки в этих местах в 6 раз больше накапливают жир и в 6 раз меньше отдают жир при снижении веса. В результате, жир откладывается по телу неравномерно.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вот насколько неравномерно - это уже определено индивидуальной генетической/наследственной особенностью!



Поэтому, для девушки, которая генетически имеет фигуру "песочные часы" и мечтает о фигуре астенической поджарой девочки с фигурой тинейджера, к сожалению, обычная диета и нагрузки в спортзале не помогут с таким запросом. Проблемные места если и уйдут, то в самую последнюю очередь, при сильном истощении организма.

При этом, у такой девушки уменьшится грудь, лицо станет болезненно исхудавшим и западут щечки, что прибавит года и создаст в целом весьма нездоровый вид.