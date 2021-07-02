Чому так складно схуднути в "проблемних місцях": дієтолог дала докладну відповідь

Якщо вага в цілому зайва, то працювати завжди потрібно з раціоном харчування і хронічними захворюваннями. Якщо порушений загальний м'язовий тонус, присутня в'ялість тіла, то це можна виправити регулярними тренуваннями і певними процедурами.



Тепер про "проблемні місця". Почнемо з того, що підшкірна жирова клітковина – це добре, корисно і красиво! Це наша краса і привабливість, коли в міру.

За даними дослідників, у жінок, у яких в області стегон занадто мало жиру можуть виникнути серйозні проблеми з метаболізмом. Захоплення модними "сушками" і ліпосакцією завдаює серйозного удару по жіночому здоров'ю.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Доведено, що жінки з широкими стегнами краще захищені від серцево-судинних захворювань.



Ще один доведений бонус: в міру розвинена підшкірна клітковина захищає нас від вісцерального ожиріння.



Звідки беруться "проблемні місця" у жінок?

Це гормонзалежні ділянки підшкірно-жирової клітковини, звідки жир навіть найстараннішому жироспалюванні повністю не йде.



Можна знизити вагу до стану скелета, але в проблемних місцях все ще буде залишатися жир.



Встановлено, що жирові клітини в цих місцях в 6 разів більше накопичують жир і в 6 разів менше віддають жир при зниженні ваги. В результаті, жир відкладається по тілу нерівномірно.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ось наскільки нерівномірно - це вже визначено індивідуальною генетичною/спадковою особливістю!



Тому, для дівчини, яка генетично має фігуру "пісочний годинник" і мріє про фігуру астенічної піджарої дівчинки з фігурою тінейджера, на жаль, звичайна дієта і навантаження в спортзалі не допоможуть з таким запитом. Проблемні місця якщо і підуть, то в найостаннішу чергу, при сильному виснаженні організму.

При цьому, у такої дівчини зменшаться груди, обличчя стане болісно змарнілим і западуть щічки, що додасть віку і створить в цілому вельми нездоровий вигляд.