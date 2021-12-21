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Как подготовить кожу к Новому году: лайфхаки от косметолога

Автор: Марина Настевич

Зимой, а особенно перед новогодними праздниками не стоит забывать о том, что привести в надлежащий вид нам нужно не только свою фигуру, но и кожу.

Косметолог Ольга Петрунина поделилась в Instagram лайфхаками, как экстренно привести кожу в порядок перед вечеринкой или корпоративом.

1. Массаж лица и шеи

Идеальный способ за короткое время убрать отёк, часть возрастных изменений и главное - усталость!!! После качественного массажа вы будете выглядеть отдохнувшей, как после отпуска.

2. Если у вас нет возможности сходить на профессиональный массаж лица, вы можете помочь себе самостоятельно. В сети есть много роликов по самомассажу лица.

3. За день до мероприятия сделайте процедуру ПИЛИНГ + УХОДОВАЯ МАСКА.
Пилинг глубоко очистит кожу, отшелушит верхний ороговевший слой, позволит проникнуть поглубже полезным компонентам маски. Результат: чистая, свежая, увлажнённая кожа.



Иллюстративное фото (pexels.com)

4. В день мероприятия сделайте маску SOS и патчи.

Маски придадут коже временный ВАУ эффект сияния, свежести, увлажнения.
Патчи уменьшат отёк и сделают взгляд более свежим.

5. В день мероприятия во время ухода под крем нанесите сыворотки для глаз и для лица.

Сыворотку выбираем всегда по задаче. Профессиональная сыворотка сработает моментально и обеспечит вам желаемый эффект. Если есть время и желание, можно сделать альгинатную маску. Под нее мы обязательно наносим сыворотку. В таком дуэте сыворотка сработает на все сто.


Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Конечно, невозможно за одну процедуру решить сразу миллион задач и сделать кожу идеальной. Всё это требует более длительной и, главное, комплексной работы. Ежедневный правильный уход - основа. А курс дополнительных процедур - доведёт результат до совершенства. Подключайте уже сейчас доп уход и пусть он будет в вашей бьюти-рутине регулярно:

  • еженедельный энзимный пилинг (круглый год) курс кислотных пилингов (осенью и зимой)
  • уходовые маски 2 раза в неделю
  • сыворотки по задаче (например, интенсивное увлажнение). Лучше - регулярно, но можно и курсом.
  • курс карбокситерапии

Ранее косметолог дала подробную инструкцию по борьбе с сухостью кожи зимой.

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