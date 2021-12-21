Як підготувати шкіру до Нового року: лайфхаки від косметолога

1. Масаж обличчя та шиї

Ідеальний спосіб за короткий час прибрати набряк, частина вікових змін і головне - втому!!! Після якісного масажу ви будете виглядати відпочилою, як після відпустки.



2. Якщо у вас немає можливості сходити на професійний масаж обличчя, ви можете допомогти собі самостійно. У мережі є багато роликів по самомасажу обличчя.



3. За день до заходу зробіть процедуру ПІЛІНГ + УХОДОВАЯ МАСКА. Пілінг глибоко очистить шкіру, відлущить верхній ороговілий шар, дозволить проникнути глибше корисним компонентам маски. Результат: чиста, свіжа, зволожена шкіра.





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. У день заходу зробіть маску SOS і патчі.

Маски додадуть шкірі тимчасовий ВАУ ефект сяйва, свіжості, зволоження.

Патчі зменшать набряк і зроблять погляд більш свіжим.



5. У день заходу під час догляду під крем нанесіть сироватки для очей і для обличчя.

Сироватку вибираємо завжди за завданням. Професійна сироватка спрацює моментально і забезпечить вам бажаний ефект. Якщо є час і бажання, можна зробити альгінатну маску. Під неї ми обов'язково наносимо сироватку. У такому дуеті сироватка спрацює на всі сто.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Звичайно, неможливо за одну процедуру вирішити відразу мільйон завдань і зробити шкіру ідеальною. Все це вимагає більш тривалої і, головне, комплексної роботи. Щоденний правильний догляд - основа. А курс додаткових процедур - доведе результат до досконалості. Підключайте вже зараз доп. догляд і нехай він буде у вашій б'юті-рутині регулярно: