Подойдет всем: Хейли Бибер демонстрирует самое модное окрашивание волос этой весны

Признанная икона стиля Хейли Бибер постоянно демонстрирует новые тренды в одежде и аксессуарах. А в этот раз обновления коснулись ее прически. Девушка посетила любимого парикмахера и готова вдохновлять всех на перемены своим необычным окрашиванием.
Фото и видео Хейли Бибер уже покорили модное пространство. И хотя техника, которую выбрала Хейли, не нова - это привычный всем балаяж, но в ней есть одна особенность. Она и делает окрашивание ультрамодным.
Изюминка окрашивания Хейли Бибер - так называемый корневой расплав (Root Melt). С его помощью убирается резкая линия цветового разделения между корнями и остальной длиной, но тень у корня все-таки делается достаточно глубокой. Главное тут - плавный и мягкий переход от одного цвета к другому. Путем "плавления цветов" создается очень естественный, живой вид волос.
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Что важно: такая техника подойдет всем, как блондинкам, так и брюнеткам. При отрастании корней не будет резкого перехода, а значит, вы сможете не волноваться, что окрашивание нужно будет обновлять уже через пару недель. Берем на заметку!
Одним из лучших воплощений техники поделилась стилист по волосам Хейли Бибер Аманда. 24-леняя звезда - отличный пример, как удачно окрашивание освежает лицо и делает образ роскошным и в то же время натуральным. Вдохновляемся!
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