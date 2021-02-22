Підійде всім: Хейлі Бібер демонструє наймодніше фарбування волосся цієї весни

Родзинка фарбування Хейлі Бібер - так званий кореневий розплав (Root Melt). З його допомогою забирається різка лінія колірного поділу між корінням і рештою довжини, але корінь все-таки робиться досить глибокого кольору. Головне тут - плавний і м'який перехід від одного відтінку до іншого. Шляхом "плавлення кольорів" створюється дуже природний, живий вигляд волосся.

Хейлі Бібер з новим фарбуванням (фото: instagram.com/amandaleehair)

Що важливо: така техніка підійде всім, як блондинкам, так і брюнеткам. При відростанні коренів не буде різкого переходу, а значить, ви зможете не хвилюватися, що фарбування потрібно буде оновлювати вже через пару тижнів. Беремо до уваги!

Одним з кращих втілень техніки поділилася стиліст по волоссю Хейлі Бібер Аманда. 24-річна зірка - чудовий приклад, як вдало фарбування освіжає обличчя і робить образ розкішним і в той же час натуральним. Надихаємося!