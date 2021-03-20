Как похудеть на размер за день: секретный здоровый метод от диетолога

Используйте такой метод только в крайних случаях. Вы не теряете жир, вы теряете воду, не тешьтесь иллюзиями.

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Итак. За день до дня Х, пейте только воду (свою норму) и черный кофе. Уберите соусы, копчености, кондитерку. Соль не убирайте, но не пересаливайте еду.

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И самое приятное. Сначала сделайте себе массаж щеткой, или разотрите до красноты себя (доступные места) руками/полотенцем (скрутите валик).



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Наберите ванну, в воде растворите 1-1,5 кг соли. Воды нужно столько, чтобы покрыло ваши телеса. Лежим пока вода комфортной температуры. После этого мероприятия больше не пьем и не едим. Идем спать.

Это работает, если не делать регулярно. Во-вторых - вы получаете бонус в виде соленого воздуха. Ну и конечно, этот "размер" - это ВОДА, которая, естественно, вернется. Эксперт пояснила, что соль "вытягивает" лишнюю жидкость из организма – это является здоровой и разумной альтернативой мочегонным, которые любят приверженки "похудеть на завтра", чем существенно вредят организму.



Сскриншот: instagram.com/tatyanadik