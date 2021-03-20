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Діти

Як схуднути на розмір за день: секретний здоровий метод від дієтолога

Автор: Lite

Багато хто мріє, як у казці, немов за помахом чарівної палички перевтілитися напередодні особливого дня і вражати оточуючих стрункістю в тому самому платті, яке лежить до кращих часів і схуднення. І зробити це цілком реально, якщо, звичайно, не зловживати секретним методом від дієтолога Тетяни Дік, яким вона поділилася.

На сторінці в Instagram експерт розповіла про таємний лайфхак, як за день схуднути на розмір.

Використовуйте такий метод тільки в крайніх випадках. Ви не втрачаєте жир, ви втрачаєте воду, не тешьтесь ілюзіями.

Отже. За день до дня Х, пийте тільки воду (свою норму) і чорну каву. Приберіть соуси, копченості, кондитерку. Сіль не прибирайте, але не пересолюйте їжу.

І найприємніше. Спочатку зробіть собі масаж щіткою, або розітріть до почервоніння себе (доступні місця) руками/рушником (скрутіть валик).


Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Наберіть ванну, у воді розчиніть 1-1,5 кг солі. Води потрібно стільки, щоб покрило ваше тіло. Лежимо поки вода комфортної температури. Після цього більше не п'ємо і не їмо. Йдемо спати.

Це працює, якщо не робити регулярно. По-друге - ви отримуєте бонус у вигляді солоного повітря. Ну і звичайно, цей "розмір" - це ВОДА, яка, природно, повернеться. Експерт пояснила, що сіль "витягує" зайву рідину з організму – це є здоровою і розумною альтернативою сечогінним, які люблять шанувальниці "схуднути на завтра", чим суттєво шкодять організму.


Сскриншот: instagram.com/tatyanadik

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про важливі правила харчування навесні.

До речі, дієтолог Єва Шишова озвучила основні правила, які допоможуть скинути зайве до літа.

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Новини України дієтологсхуднення
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