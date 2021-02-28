Полезная и эффективная? Косметолог раскрыла неожиданную правду о натуральной косметике

Нет. Органическая и натуральная косметика ≠ полезная и эффективная. Неважно, получен ли компонент из природного сырья или синтезирован в лаборатории, его химическая структура и свойства будут одинаковы. Не все вещества можно получить из растительного сырья, а многие современные ингредиенты гораздо проще синтезировать, например, церамиды, гиалуроновую кислоту, ретиноиды и другие активы.



Натуральные компоненты никак особенно не воспринимаются нашим организмом. "Создано природой" не значит полезней для человека. Например, известные аллергены – это натуральные вещества, многие сильные яды тоже. Натуральные ингредиенты проходят обработку, могут подвергаться химической очистке или изменяться в ходе реакций.



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Например, есть ПАВ sls, который может быть получен из растительного сырья и нефтепродуктов. В обоих случаях компонент имеет одну и ту же химическую структуру и свойства. В органической косметике он запрещен, но зато разрешен sodium coco sulfate – очищающий ингредиент (ПАВ) из пальмы. Но ирония в том, что этот компонент содержит в своем составе sls и другие сульфаты. И получается путем химической реакции сульфатирования кокосового масла. Тоесть хоть источник натуральный, но конечный продукт – не исходное масло, а другое вещество. Это нормальная практика, ведь иначе, мы не смогли получать те компоненты, которые бы отвечали нашим потребностям.



Поэтому гордое название "органик" никак не делает косметику лучше. Зато позволяет производителям спекулировать на том, что их косметика особенно чистая, создана матерью природой. Тоже касается и других заявлений в косметике. Например, молекулярная косметика – такой же миф, как и косметика без химии. Все компоненты состоят из молекул, поэтому выделять такую косметику в отдельную категорию не имеет смысла.